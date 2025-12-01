НАТО присматривается к более «агрессивной» реакции на провокации РФ — СМИ

НАТО / © Getty Images

Глава Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс изучает варианты более «агрессивной» реакции на провокации России, в том числе кибератаки, повреждение инфраструктуры и нарушение воздушного пространства РФ.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

По словам Драгоне, НАТО сейчас оценивает, как именно может действовать более активно в ответ на кибератаки и другие гибридные угрозы: «Мы изучаем все… В киберпространстве мы реагируем… Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными».

Издание напоминает, что в Европе в последние годы произошло несколько серьезных инцидентов, в том числе повреждения подводных кабелей в Балтийском море и масштабные кибератаки. Часть дипломатов из восточноевропейских стран настаивает, что Североатлантический союз должен перейти от реактивной к превентивной стратегии.

Драгоне отметил, что «превентивный удар» в определенных случаях может рассматриваться как оборонное действие, однако в то же время возникают вопросы юрисдикции и правовых оснований. «Это дальше нашего обычного образа мышления и поведения», — добавил он. По его словам, НАТО работает в условиях значительно больших ограничений, чем их оппоненты, но механизм сдерживания остается эффективным.

