Суд над Путіним: ЄС озвучив жорстку умову для будь-яких мирних ініціатив щодо Росії

ЄС назвав неприпустимим зняття відповідальності з Путіна заради миру / © Associated Press

Мирні ініціативи Дональда Трампа не повинні анулювати судового переслідування Володимира Путіна за воєнні злочини, скоєні російськими військовими.

Про це в інтерв’ю виданню Politico сказав єврокомісар з питань правосуддя і демократії Майкл Макграт, фактично встановивши нову «червону лінію» для мирної угоди.

«Не думаю, що історія схвалить будь-які спроби стерти сліди російських злочинів в Україні. Вони мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини, і саме такий підхід буде використовуватися Європейським союзом у всіх цих дискусіях», — заявив він.

Макграт зазначив, що якщо Росія уникне покарання за ці злочини, це створить передумови для наступного витка агресії і наступного вторгнення.

«І я вважаю, що це було б історичною помилкою колосальних масштабів», — наголосив він.

Українська влада заявила, що почала розслідування понад 178 000 ймовірних злочинів Росії з початку війни. У листопаді комісія ООН визнала російську владу винною у злочинах проти людяності, спрямованих проти українських мешканців за допомогою атак безпілотників, а також у військових злочинах, пов’язаних із насильницьким переміщенням і депортацією мирних жителів.

«Ми не можемо відмовитися від прав жертв російської агресії та російських злочинів. Мільйони життів були забрані або знищені, люди були насильно виселені, і в нас є достатньо доказів», — наголосив європейський чиновник.

Водночас Дональд Трамп і його команда досі не виявляли особливого інтересу до судового переслідування Путіна, зазначає Politico. У тому числі, проєкт мирного плану США передбачає поетапне зняття санкцій з Росії, хоча європейські лідери виступили проти нього, наголосивши, що рішення про зняття санкцій ЄС ухвалюватимуть вони самі.

Нагадаємо, 30 листопада розпочалася зустріч американської та української делегацій. Секретар РНБО Рустем Умєров очолює українську делегацію замість колишнього голови ОП Андрія Єрмака.

Мета цієї зустрічі — остаточно узгодити позиції США та України щодо проєкту мирної угоди, перед тим як Віткофф і Кушнер поїдуть до Москви на переговори з Путіним.