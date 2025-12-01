Таропрогноз на 1 грудня: енергія нового місяця відкриває шанс на оновлення та важливі рішення

Карти Таро / © ТСН.ua

Перший день зими приносить із собою свіже відчуття оновлення. Аркани Таро вказують, що 1 грудня стане днем, коли внутрішні рішення матимуть особливу силу, а інтуїція — глибшу точність. Це момент, коли старі історії можуть завершитися природно, а нові — зародитися м’яко та впевнено. Карти радять бути пильними до знаків навколо, адже саме вони підкажуть перші напрямки грудневих змін.

Овен — Колісниця

Потужна енергія руху. Ви зможете просунутися вперед у справі, яка довго стояла на місці. День сприяє ініціативі та рішучості.

Телець — Четвірка Мечів

Організм і психіка потребують паузи. День для відпочинку, відновлення й аналізу. Не поспішайте із рішеннями.

Близнята — Туз Пентаклів

Народжується нова можливість: фінансова, робоча або побутова. Сприятливий день для стартів та практичних кроків.

Рак — Королева Мечів

Ви мислите особливо чітко. День сприяє важливим висновкам, розмовам і прийняттю розумних рішень.

Лев — Шістка Жезлів

Успіх та визнання. Ви можете отримати комплімент, підтримку або перемогу в справі, яка була важливою для вас.

Діва — Паж Кубків

День легких емоцій, творчості та натхнення. Можлива приємна новина або нове захоплення.

Терези — Двійка Пентаклів

Доведеться поєднувати два напрями чи вибирати між варіантами. Гнучкість і дипломатія — ваші ключі до успіху.

Скорпіон — Король Кубків

Емоційна мудрість і врівноваження. Ви знайдете правильні слова в складній ситуації й отримаєте підтримку.

Стрілець — Сила

День вимагає внутрішньої витримки. Ви зможете подолати проблему м’яко й упевнено, без тиску.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Стабільність, сімейні справи, фінансовий комфорт. Добрий день для покупок, рішень щодо дому або роботи.

Водолій — Вежа

Можлива раптова зміна планів чи ситуацій. Це не кінець, а очищення простору для нового. Реагуйте гнучко.

Риби — Сімка Кубків

Сьогодні багато варіантів, але не всі вони реальні. Не поспішайте обирати. Дозвольте собі побачити реальність без ілюзій.

1 грудня відкриває двері до нового циклу — більш ясного, свідомого та наповненого можливостями. Аркани радять не боятися змін і довіряти інтуїції. Для багатьох знаків це стане днем, коли внутрішні рішення отримають зовнішню підтримку, а грудень розпочнеться з правильної точки.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

