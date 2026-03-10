Саудівська Аравія може укласти велику угоду з Україною: у ЗМІ дізналися, що планує придбати

Саудівська Аравія та Україна (ілюстративне фото) / © Associated Press

Саудівська Аравія проводить перемовини з Києвом щодо великої угоди про закупівлю українських безпілотників, призначених для перехоплення «Шахедів».

Про це повідомило видання Kyiv Independent із посиланням на власні джерела.

За інформацією одного з джерел видання, підписання «величезної угоди» може відбутися вже 11 березня. Інше джерело стверджує, що контракт на постачання перехоплювачів уже підписано, а роль посередника виконала саудівська збройова компанія-виробник.

Видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, підтверджує факт переговорів. За його даними, вартість контракту може сягати мільйонів доларів. Проте фінальний документ ще не підписано. Окрім дронів, Саудівська Аравія розглядає можливість придбання українських систем РЕБ.

У МЗС та посольстві Саудівської Аравії наразі не прокоментували інформацію про можливу угоду. В компанії, яка виробляє безпілотники Sting Wild Hornets, повідомили для Kyiv Independent про обсяги власного виробництва, проте зазначили, що не беруть участі в ухваленні рішень щодо експорту.

«Поточне виробництво становить понад 10 тисяч одиниць перехоплювачів на місяць», — заявили в компанії.

Головний аналітик консалтингової фірми Triada Trade Partners Богдан Попов зазначив, що інтерес до українського ОПК виявляє не лише Ер-Ріяд.

«Чимало країн Перської затоки проявляють інтерес до експорту з України, купівлі технологій та наймі українських інструкторів», — розповів Попов.

Зокрема, за даними видань, представники Катару вже відвідували Україну для вивчення досвіду протидії безпілотникам. Водночас експерти вказують, що країни Перської затоки охочіше співпрацюють з українськими виробниками через відносну відсутність жорсткого регулювання порівняно зі США чи ЄС.

Нагадаємо, Зеленський сказав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.

Раніше Володимир Зеленський у розмові з Bloomberg заявив, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.