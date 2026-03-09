ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
312
Час на прочитання
1 хв

Допомога України на Близькому Сході: Зеленський розповів, що цікавить союзників

Україна допоможе країнам в питанні перехоплювачів, РЕБ, тренуванні тощо.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Зеленський

Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прокоментував запити союзників щодо реагування на виклики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Вони зацікавлені в українському досвіді захисту життя.

Про це очільник держави написав у Telegram.

За словами Зеленського, станом на зараз є 11 запитів від країн — сусідів Ірану, європейських держав та Америки.

«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні», — зазначив він.

Глава держави запевнив: Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і нашу незалежність.

«На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», — завершив українськй лідер.

Раніше Зеленський заявив, що Україна може допомагати союзникам на Близькому Сході своїм бойовим досвідом і технологіями, отриманими під час війни з Росією. За його словами, Київ уже направив експертів із безпілотників для посилення захисту американських баз у Йорданія. Також українські фахівці консультуватимуть країни Перської затоки щодо протидії іранським дронам типу «Шахед»

Дата публікації
Кількість переглядів
312
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie