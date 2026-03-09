- Дата публікації
Допомога України на Близькому Сході: Зеленський розповів, що цікавить союзників
Україна допоможе країнам в питанні перехоплювачів, РЕБ, тренуванні тощо.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував запити союзників щодо реагування на виклики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході. Вони зацікавлені в українському досвіді захисту життя.
Про це очільник держави написав у Telegram.
За словами Зеленського, станом на зараз є 11 запитів від країн — сусідів Ірану, європейських держав та Америки.
«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні», — зазначив він.
Глава держави запевнив: Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців і нашу незалежність.
«На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», — завершив українськй лідер.
Раніше Зеленський заявив, що Україна може допомагати союзникам на Близькому Сході своїм бойовим досвідом і технологіями, отриманими під час війни з Росією. За його словами, Київ уже направив експертів із безпілотників для посилення захисту американських баз у Йорданія. Також українські фахівці консультуватимуть країни Перської затоки щодо протидії іранським дронам типу «Шахед»