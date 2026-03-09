Сини Трампа підтримали стартап дронів, який хоче купити українського виробника — що відомо

Ерік Трамп (ліворуч) та Дональд Трамп-молодший (праворуч) стоять поряд зі своїм батьком, колишнім президентом США Дональдом Трампом, під час публічного заходу. / © Фото з відкритих джерел

Сини президента США Дональда Трампа — Ерік Трамп та Дональд Трамп-молодший — підтримали американський стартап Powerus, який займається розробкою безпілотників та прагне отримати контракти з Пентагоном.

Про це йдеться в матеріалі GEO Today.

Компанія базується у штаті Флорида та розраховує скористатися новим попитом на американські дрони після того, як у США обмежили використання безпілотників китайського виробництва.

Powerus планує об’єднатися з публічною компанією Aureus Greenway Holdings (AGH). Після завершення угоди її акції планують розмістити на біржі Nasdaq під тикером PUSA.

Використання українських технологій

У компанії заявляють, що планують закуповувати передові українські технології безпілотників для подальших поставок американським військовим.

Паралельно стартап хоче розширити виробництво дронів у США та створити партнерства для масштабування виробництва.

Керівна команда компанії складається з колишніх військових спецпідрозділів армії США, які мають бойовий досвід.

За словами співзасновника Powerus та колишнього офіцера спецназу Бретта Великовича, компанію створили люди, які добре розуміють потреби сучасної війни.

«Цю компанію заснували люди, які брали участь у бойових діях. Ми знаємо, що працює в умовах високого ризику», — заявив він.

Ставка на ринок військових дронів

Згідно з документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), після злиття Powerus стане дочірньою компанією AGH.

Угода передбачає також залучення близько 9 млн доларів інвестицій, які планують спрямувати на розширення виробництва.

Експерти зазначають, що попит на дешеві та швидко розгортувані безпілотні системи різко зріс. Зокрема, Пентагон активно тестує нові системи автономних дронів, здатних працювати у форматі роїв та швидко знаходити цілі.

Аналітики вважають, що такі технології можуть стати новим стандартом для майбутніх військових операцій США.

Компанія Powerus прагне зайняти свою нішу на цьому ринку, поєднуючи військовий досвід розробників, американське виробництво та доступ до фінансування через фондовий ринок.

Українські дрони на Близькому Сході: що відомо

Україна навчатиме країни Перської затоки збивати іранські дрони. Перша група українських експертів і військових вирушить туди вже у понеділок, 9 березня.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів про переговори з лідерами Катару, Еміратів, Бахрейну щодо передавання їм досвіду боротьби з іранськими дронами «Шахед».

У розмові з Bloomberg він заявляв, що Україна готова направити своїх найкращих фахівців із протидії іранським дронам на Близький Схід.

Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.