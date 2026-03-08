- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 672
- Час на прочитання
- 1 хв
Російський дрон влучив у потяг "Київ-Суми": що відомо про наслідки
Російський дрон поцілив у поїзд "Київ-Суми", в якому перебувало близько 200 пасажирів.
Російський безпілотник вранці 8 березня влучив у пасажирський потяг сполученням «Київ-Суми», який прямував до кінцевої станції. У потягу перебувало близько 200 людей. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено тепловоз.
Про це інформує «Суспільне».
Деталі удару по Сумах 8 березня
За інформацією Сумської обласної прокуратури, у поїзді перебувало близько 200 пасажирів. Наразі відомостей про поранених немає.
Унаслідок атаки було пошкоджено тепловоз.
Пасажирів доставили до Сум іншим локомотивом. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби.
Нагадаємо, 7 березня російські війська також атакували Суми. Безпілотнки влучили в офіс та житлові будинки.