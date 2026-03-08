ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
672
Час на прочитання
1 хв

Російський дрон влучив у потяг "Київ-Суми": що відомо про наслідки

Російський дрон поцілив у поїзд "Київ-Суми", в якому перебувало близько 200 пасажирів.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Російський безпілотник вранці 8 березня влучив у пасажирський потяг сполученням «Київ-Суми», який прямував до кінцевої станції. У потягу перебувало близько 200 людей. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено тепловоз.

Про це інформує «Суспільне».

Деталі удару по Сумах 8 березня

За інформацією Сумської обласної прокуратури, у поїзді перебувало близько 200 пасажирів. Наразі відомостей про поранених немає.

Унаслідок атаки було пошкоджено тепловоз.

Пасажирів доставили до Сум іншим локомотивом. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, 7 березня російські війська також атакували Суми. Безпілотнки влучили в офіс та житлові будинки.

672
Наступна публікація

