Російський дрон влучив у потяг "Київ-Суми": що відомо про наслідки

Стовп диму

Російський безпілотник вранці 8 березня влучив у пасажирський потяг сполученням «Київ-Суми», який прямував до кінцевої станції. У потягу перебувало близько 200 людей. За попередніми даними, постраждалих немає. Внаслідок удару пошкоджено тепловоз.

Про це інформує «Суспільне».

Деталі удару по Сумах 8 березня

За інформацією Сумської обласної прокуратури, у поїзді перебувало близько 200 пасажирів. Наразі відомостей про поранених немає.

Унаслідок атаки було пошкоджено тепловоз.

Пасажирів доставили до Сум іншим локомотивом. Обставини інциденту з’ясовують відповідні служби.

Нагадаємо, 7 березня російські війська також атакували Суми. Безпілотнки влучили в офіс та житлові будинки.