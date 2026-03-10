- Дата публикации
Категория
Разное
Французская стрижка, ставшая хитом 2026-го: идеальна для всех типов волос, ровно и красиво отрастает
Прическа придает локонам объем, легко укладывается и долго держит форму.
Мир парикмахерского искусства постоянно меняется, но французские прически остаются популярными уже много лет. Они привлекают женщин своей естественностью, легкостью и элегантностью. В 2026 году стилисты все чаще отмечают стрижку «воздушный каскад». Она сочетает многослойную технику и легкую челку, благодаря чему волосы имеют живой и объемный вид. Прическа ровно отрастает и долго сохраняет хорошую форму, поэтому не требует частого обновления.
Какие главные преимущества стрижки «воздушный каскад»
«Воздушный каскад» — это современная французская техника стрижки, в которой волосы подстригаются мягкими слоями по всей длине. Благодаря такому подходу прическа имеет динамический объем. Часто ее дополняют легкой челкой, которая мягко обрамляет лицо и делает образ более нежным.
Основные причины популярности стрижки:
прическа имеет естественный вид;
придает объем даже тонким волосам;
подходит для разной длины;
легко укладывается;
долго сохраняет форму.
Именно поэтому стилисты называют ее одной из самых удобных женских стрижек последних лет.
Для каких типов волос подходит «воздушный каскад»
Еще одно преимущество этой прически — универсальность, ведь она хорошо подходит для разных типов волос.
Прямые волосы. Слои придают объем и делают прическу более динамичной.
Волнистые волосы. Стрижка подчеркивает естественные волны и делает их более выразительными.
Тонкие волосы. Благодаря многослойной технике волосы выглядят более густыми.
Густые волосы. Каскад помогает сделать прическу более легкой и аккуратной.
Как укладывать стрижку «воздушный каскад»
Чтобы волосы держали идеальную форму, достаточно:
высушить их феном;
немного приподнять корни круглой щеткой;
использовать легкий спрей для текстуры.
Даже без сложной укладки волосы будут красивыми и объемными.