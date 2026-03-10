ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Французская стрижка, ставшая хитом 2026-го: идеальна для всех типов волос, ровно и красиво отрастает

Прическа придает локонам объем, легко укладывается и долго держит форму.

Вера Хмельницкая
Какие стрижки для тонких волос

Какие стрижки для тонких волос / © Freepik

Мир парикмахерского искусства постоянно меняется, но французские прически остаются популярными уже много лет. Они привлекают женщин своей естественностью, легкостью и элегантностью. В 2026 году стилисты все чаще отмечают стрижку «воздушный каскад». Она сочетает многослойную технику и легкую челку, благодаря чему волосы имеют живой и объемный вид. Прическа ровно отрастает и долго сохраняет хорошую форму, поэтому не требует частого обновления.

Какие главные преимущества стрижки «воздушный каскад»

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

«Воздушный каскад» — это современная французская техника стрижки, в которой волосы подстригаются мягкими слоями по всей длине. Благодаря такому подходу прическа имеет динамический объем. Часто ее дополняют легкой челкой, которая мягко обрамляет лицо и делает образ более нежным.

Основные причины популярности стрижки:

  • прическа имеет естественный вид;

  • придает объем даже тонким волосам;

  • подходит для разной длины;

  • легко укладывается;

  • долго сохраняет форму.

Именно поэтому стилисты называют ее одной из самых удобных женских стрижек последних лет.

Для каких типов волос подходит «воздушный каскад»

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

Еще одно преимущество этой прически — универсальность, ведь она хорошо подходит для разных типов волос.

  • Прямые волосы. Слои придают объем и делают прическу более динамичной.

  • Волнистые волосы. Стрижка подчеркивает естественные волны и делает их более выразительными.

  • Тонкие волосы. Благодаря многослойной технике волосы выглядят более густыми.

  • Густые волосы. Каскад помогает сделать прическу более легкой и аккуратной.

Как укладывать стрижку «воздушный каскад»

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

Какая французская стрижка в моде в 2026 году / © Фото из открытых источников

Чтобы волосы держали идеальную форму, достаточно:

  • высушить их феном;

  • немного приподнять корни круглой щеткой;

  • использовать легкий спрей для текстуры.

Даже без сложной укладки волосы будут красивыми и объемными.

