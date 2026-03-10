Гегсет розкрив деталі "рішучої" розмови Трампа з Путіним про Україну

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

Міністр оборони США Піт Гегсет прокоментував розмову американського президента Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, заявивши, що вона була рішучою та стосувалася можливості досягнення миру між РФ та Україною.

Про це Гегсет сказав на брифінгу 10 березня, який транслювало Reuters.

«Президент [Трамп] сказав, що це була хороша розмова», — зазначив міністр оборони США.

«Я на ній не був присутній, але ті, хто були, зазначили, що це була рішуча розмова, яка, як ми сподіваємося, підтверджує можливість досягнення певного миру між Росією та Україною, а також усвідомлення того, що щодо цього [іранського] конфлікту їм [Росії] не слід втручатися», — додав Гегсет.

Телефонна розмова Трампа і Путіна 9 березня — що відомо

Нагадаємо, 9 березня Трамп і Путін провели годинну телефонну розмову щодо міжнародної ситуації. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, сторони обговорили війну в Україні та врегулювання конфлікту навколо Ірану, зокрема в контексті оцінок російського диктатора після його перемовин із лідерами країн Перської затоки.

Сам Трамп назвав розмову з Путіним позитивною та конструктивною. Вони обговорили Близький Схід, де РФ хоче допомогти, та війну в Україні, яку президент США назвав «нескінченною боротьбою» через глибоку ворожнечу між лідерами. Очільник Білого дому також наголосив: Путін був би значно кориснішим для світу, якби нарешті припинив війну проти України.