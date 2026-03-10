Що варто зберігати у морозилці: 5 заморожених продуктів, корисних для здоров’я

Морозилка / © Credits

Запаси корисної їжі вдома допомагають легше дотримуватися збалансованого раціону. Одним із практичних рішень можуть бути заморожені продукти — за правильного вибору вони зберігають поживні речовини та залишаються низькокалорійними.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Експерти виокремлюють кілька категорій заморожених продуктів, які можуть стати корисним доповненням до щоденного меню.

Заморожені фрукти та овочі

Фрукти та овочі у замороженому вигляді вважаються одним із найкращих варіантів для морозильної камери. Вони містять мало калорій, але водночас забезпечують організм вітамінами та мінералами.

Дослідження показують, що після швидкого заморожування такі продукти зберігають майже той самий рівень поживних речовин, що й свіжі. Іноді їхня харчова цінність навіть вища, адже заморожування відбувається одразу після збору врожаю.

Крім того, заморожені фрукти та овочі зручні у використанні: їх часто продають уже нарізаними, що скорочує час приготування. Їх можна додавати до смузі або готувати так само, як і свіжі продукти.

Готові заморожені страви

Готові до вживання страви можуть бути зручним варіантом для людей, які прагнуть контролювати вагу. Багато з них продаються у порційній упаковці, що допомагає обмежити кількість спожитих калорій.

За результатами деяких досліджень, використання попередньо упакованих порційних страв може сприяти більшій втраті жиру порівняно зі стандартними дієтичними підходами. Водночас експерти радять звертати увагу на склад — деякі заморожені страви можуть містити багато натрію.

Заморожене м’ясо

М’ясо є важливим джерелом білка, який допомагає довше відчувати ситість. Білок також відіграє роль у використанні організмом енергії, що може сприяти контролю ваги.

Як і овочі, м’ясо, яке швидко заморожують після приготування або обробки, зазвичай зберігає значну частину поживних речовин. Для збалансованого раціону фахівці радять обирати нежирні види — курку, індичку або рибу.

Рослинні альтернативи м’ясу

У відділах заморожених продуктів дедалі частіше з’являються рослинні замінники м’яса — наприклад, вегетаріанські бургери чи альтернативи курятини.

Багато з них містять значну кількість білка та можуть бути менш калорійними, ніж традиційне м’ясо. Однак експерти рекомендують уважно читати склад таких продуктів, адже деякі варіанти можуть містити доданий цукор або багато вуглеводів.

Низькокалорійні заморожені десерти

Навіть під час контролю ваги не обов’язково повністю відмовлятися від солодкого. У продажу є заморожені десерти з низьким вмістом калорій та доданого цукру.

Серед популярних варіантів — фруктові батончики або десерти на основі грецького йогурту. Багато з них містять близько 100 калорій на порцію та відносно невелику кількість цукру.

Експерти радять обирати продукти, основою яких є фрукти або нежирні молочні інгредієнти, а також звертати увагу на склад і харчову цінність.

