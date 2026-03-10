Експерт пояснив, чому Україна може одночасно експортувати й імпортувати електроенергію

Реклама

Про це заявив доктор економічних наук та керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

За його словами, баланс енергосистеми змінюється протягом доби: у певні години виробництво електроенергії може перевищувати споживання, а в інші — навпаки виникає дефіцит.

«У певні години виникає профіцит електроенергії — вдень через активну роботу сонячних станцій або вночі, коли атомна генерація працює, а споживання мінімальне. Цю електроенергію можна або змушувати не виробляти, або продати. Очевидно, що краще продати і отримати для країни валюту», — зазначив Прокіп.

Експерт пояснив, що в енергосистемі виробництво електроенергії має щосекунди відповідати споживанню, тому при профіциті логічним рішенням є експорт, тоді як у пікові вечірні години може виникати потреба в імпорті.

Водночас навіть за наявності надлишку електроенергії в системі можуть виникати локальні обмеження. Це пов’язано з пошкодженням мереж передачі та розподілу після російських атак, через що іноді складно доставити електроенергію до окремих регіонів.

Нагадаємо, Україна відновила обмежений експорт електроенергії 5 березня після кількох місяців паузи, спричиненої російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Йдеться лише про невеликі обсяги електроенергії, які виникають у години тимчасового профіциту генерації.