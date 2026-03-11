Відключення світла знову по всій країні: “Укренерго” попередило про обмеження 12 березня

Відключення світла в Україні у четвер, 12 березня

Реклама

Завтра, 12 березня, в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як звичайних побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 12 березня

За даними енергетичної компанії, графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у вечірні години — з 17:00 до 23:00.

Реклама

Головною причиною обмежень стали серйозні наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — зазначає Укренерго.

Де шукати графіки відключень світла на 12 березня

Водночас фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.