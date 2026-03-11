ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
256
Час на прочитання
1 хв

Відключення світла знову по всій країні: “Укренерго” попередило про обмеження 12 березня

Через наслідки російських атак в усіх регіонах України знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промисловості.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні у четвер, 12 березня

Завтра, 12 березня, в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як звичайних побутових споживачів, так і промислових підприємств.

Про це повідомляє «Укренерго».

Коли не буде світла 12 березня

За даними енергетичної компанії, графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у вечірні години — з 17:00 до 23:00.

Головною причиною обмежень стали серйозні наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — зазначає Укренерго.

Де шукати графіки відключень світла на 12 березня

Водночас фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.

Дата публікації
Кількість переглядів
256
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie