Відключення світла знову по всій країні: “Укренерго” попередило про обмеження 12 березня
Через наслідки російських атак в усіх регіонах України знову запроваджують графіки погодинних відключень електроенергії для населення та промисловості.
Завтра, 12 березня, в усіх областях України знову застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як звичайних побутових споживачів, так і промислових підприємств.
Про це повідомляє «Укренерго».
Коли не буде світла 12 березня
За даними енергетичної компанії, графіки погодинних відключень для населення та графіки обмеження потужності для промисловості діятимуть у вечірні години — з 17:00 до 23:00.
Головною причиною обмежень стали серйозні наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.
«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — зазначає Укренерго.
Де шукати графіки відключень світла на 12 березня
Водночас фахівці попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінитися. Точний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять дізнаватися на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та інтернет-ресурси місцевої влади.