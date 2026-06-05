В 700-летней гробнице королевы обнаружили останки незнакомцев

Тайна королевской гробницы в Испании удивила археологов / © Associated Press

Реклама

Археологи в Испании раскрыли 700-летнюю королевскую гробницу и наткнулись там совсем не на тех, кого ожидали. Вместо исторических фигур усыпальница хранила десятки чужих останков из разных эпох и даже следы насильственных смертей.

Об этом сообщает Gizmodo.

В 1327 году Элисенда основала Королевский монастырь святой Марии из Педральбеса, который впоследствии стал местом ее упокоения. Монархиня скончалась в возрасте около 70 лет, вероятно, от многочисленных заболеваний костей. Похоронили ее в простой одежде, что указывает на монашеский образ жизни. Кости положили в средневековый деревянный сундук, украшенный шелком и мишурой.

Реклама

Настоящей новостью для исследователей стала гробница, которую считали местом отдыха Франчески Сапортеллы, ведь внутри нашли по меньшей мере девять разных людей из разных временных периодов, среди которых были мужчины со следами ножевых ранений и даже мумифицированные останки беременной женщины, а самая вероятная владелица могилы так и не была обнаружена.

Кроме человеческих останков, исследователи собрали более 200 археоботанических образцов и материалов для ДНК-анализа, которые могут помочь установить происхождение найденных людей и объяснить, как они оказались в королевском погребении, которое должно быть четко задокументировано и неприкосновенно.

Теперь специалисты пытаются понять, как в королевской усыпальнице оказались люди, не имеющие к ней никакого отношения.

Ученые планируют подтвердить личности похороненных людей посредством анализа ДНК зубов и костей. Кроме того, они проверят их на предмет родственных связей.

Реклама

Напомним, в древнем городе Джераш в Иордании археологи и ученые обнаружили подтвержденное массовое захоронение времен чумы Юстиниана, дающее новое представление о масштабах одной из первых пандемий в истории человечества. Исследователи установили, что сотни людей похоронили там несколько дней примерно 1500 лет назад.

Новости партнеров