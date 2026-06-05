Как навсегда избавиться от улиток со своего огорода: лучшие методы, проверенные временем

Улитки могут нанести серьезный ущерб огороду всего за несколько дней. Особенно сильно от них страдают капуста, салат, клубника, перец и другие огородные культуры. Вредители обгрызают листья, портят плоды и быстро размножаются во влажную погоду. К счастью, существует несколько проверенных способов, помогающих значительно сократить их количество и защитить будущий урожай.

Сухие барьеры — самая эффективная естественная защита. Одним из лучших методов борьбы с улитками считается создание вокруг грядок сухих защитных полос. Эти вредители передвигаются по слизи и не любят острых и сухих поверхностей. Вокруг растений можно насыпать древесную золу, измельченную яичную скорлупу, хвою или грубый песок. Такие материалы создают для улиток естественное препятствие, из-за которого им сложно добраться до растений. Особенно хорошо этот способ работает после дождя, если регулярно обновлять защитный слой.

Ловушки с пивом помогают быстро уменьшить популяцию. Опытные огородники давно используют пивные ловушки для отлова улиток. Для этого небольшие емкости закапывают в землю так, чтобы край оставался на уровне почвы, после чего наливают немного пива. Запах брожения сильно привлекает вредителей. Ночью они заползают в ловушку и больше не могут выбраться. Уже через несколько дней можно значительно сократить количество улиток на участке.

Убирайте все, где они могут прятаться. Улитки больше всего любят сырые и затененные места. Старые доски, груды трав, камней, сорняки и остатки растений становятся для них идеальным укрытием. Поэтому важно регулярно пропалывать грядки, убирать растительные остатки и не оставлять на участке лишние предметы, под которыми скапливается влага. Чем меньше тайников будет на огороде, тем менее привлекательной станет территория для вредителей.