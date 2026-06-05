Норвежской принцессе требуется срочная пересадка легких: королевский дворец сделал тревожное заявление

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

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Сегодня утром королевский дом официально объявил крайне серьезную новость: принцесса Метте-Марит официально включена в список ожидания на пересадку легких в кратчайшие сроки. Прогрессирование ее хронического легочного фиброза настолько ухудшилось, что врачи считают ее жизнь в опасности и активировали постоянный протокол экстренной медицинской помощи в ожидании скорой операции.

«В результате серьезного хронического заболевания легких, представляющего угрозу для жизни, и после тщательного медицинского обследования Ее Королевское Высочество кронпринцесса Метте-Марит включена в список ожидания на пересадку легких», - говорится в заявлении.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Аре Холм, главный врач и пульмонолог Риксхоспиталя, подтвердил серьезность ситуации, заявив, что операция будет проведена как можно скорее. Для уточнения технических деталей этой сложной операции больница созвала экстренную пресс-конференцию на эту пятницу в 13:30.

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Медицинские источники из Фонда донорства органов отмечают, что в настоящее время в общенациональном списке ожидания на этот тип трансплантации всего восемь человек, и, поскольку это одна из самых сложных операций в современной медицине, принцесса должна быть доступна немедленно, так как подходящий донор может быть найден в любой момент.

Хирург-пульмонолог Арнт Фиане (слева) и пульмонолог Аре Холм обращаются к прессе в университетской больнице Осло / © Getty Images

Фактически, прогрессирование болезни уже было очевидно для всей страны: в декабре стало известно о начале подготовки к обследованию, сама Метте-Марит призналась по телевидению, что ее здоровье резко ухудшилось осенью после нескольких месяцев госпитализации в Йессхайме, а в этом году ее впервые увидели на публике, нуждающейся в искусственной кислородной поддержке через носовую трубку.

Ранее мы сообщали, что дочь кронпринцессы – принцесса Ингрид Александра экстренно завершила свою учебу в Австралии и вернулась вчера в Норвегию, ее запечатлели в аэропорту. Благодаря программе ускоренного обмена с Университетом Осло она пробудет в Осло следующие шесть месяцев, чтобы быть рядом со своей матерью.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Сын кронпринцессы - принц Сверре Магнус также обосновался в Норвегии, вернувшись из Милана. Что касается ее старшего сына Мариуса Хойби, который находится под арестом в ожидании приговора, он через своего адвоката Петара Секулича официально запросил временное освобождение, сославшись на крайне серьезную ситуацию, в которой оказалась его мать.

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Кронприрнцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

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