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Норвежская принцесса прервала обучение в Сиднейском университете из-за ухудшения здоровья у ее матери Метте-Марит
Норвежская королевская семья сейчас переживает тяжелые времена.
Принцесса Ингрид Александра досрочно завершила обучение по программе бакалавриата в Сиднейском университете из-за ухудшения здоровья ее матери - кронпринцессы Метте-Марит.
Наследницу норвежского престола сфотографировали в сиднейском аэропорту, а снимками поделилось издание Daily Mail.
Ее мать, кронпринцесса Метте-Марит, тяжело больна легочным фиброзом — изнурительным заболеванием легких, затрудняющим дыхание, и как недавно сообщил ее муж кронпринц Хокон, состояние здоровья кронпринцессы ухудшилось.
Также у бабушки принцессы Ингрид Александры – королевы Сони, которой 88 лет, диагностировали мерцательную аритмию и сердечную недостаточность, что стало тяжелым ударом для норвежской королевской семьи.
Таким образом Ингрид Александра, которая в августе прошлого года отправилась в Австралию, чтобы учиться в Сиднейском университете и получить степень бакалавра искусств, досрочно завершила учебу.
Ранее, напомним, король Норвегии впервые публично прокомментировал состояние своей тяжело-больной невестки.