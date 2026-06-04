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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Норвежская принцесса прервала обучение в Сиднейском университете из-за ухудшения здоровья у ее матери Метте-Марит

Норвежская королевская семья сейчас переживает тяжелые времена.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра досрочно завершила обучение по программе бакалавриата в Сиднейском университете из-за ухудшения здоровья ее матери - кронпринцессы Метте-Марит.

Наследницу норвежского престола сфотографировали в сиднейском аэропорту, а снимками поделилось издание Daily Mail.

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Кронпринцесса Метте-Марит, кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Ее мать, кронпринцесса Метте-Марит, тяжело больна легочным фиброзом — изнурительным заболеванием легких, затрудняющим дыхание, и как недавно сообщил ее муж кронпринц Хокон, состояние здоровья кронпринцессы ухудшилось.

Также у бабушки принцессы Ингрид Александры – королевы Сони, которой 88 лет, диагностировали мерцательную аритмию и сердечную недостаточность, что стало тяжелым ударом для норвежской королевской семьи.

Королева Соня / © Getty Images

Королева Соня / © Getty Images

Таким образом Ингрид Александра, которая в августе прошлого года отправилась в Австралию, чтобы учиться в Сиднейском университете и получить степень бакалавра искусств, досрочно завершила учебу.

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Ранее, напомним, король Норвегии впервые публично прокомментировал состояние своей тяжело-больной невестки.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
102
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