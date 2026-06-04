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- Шоу-бизнес
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Ее не узнать: комедийная актриса Анна Фарис удивила обновленной внешностью
Известная актриса вернулась к своей культовой роли и пришла на мероприятие в особой компании.
49-летняя актриса Анна Фарис, которую многие знают по ролям в комедиях и ситкомах, появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет, чтобы презентовать новую часть фильма «Очень страшное кино».
Она надела гламурное черное платье с вырезами на боках и бретелькой-галтером, которое было полностью расшито пайетками.
Платье подчеркивало похудевшую фигуру актрисы. Анна дополнила образ высокой прической с собранными волосами и макияжем. Выгляд у звезды был великолепным и свежим.
Поддержать Анну на мероприятии пришел ее сын Джек, которого она родила, когда была в браке с Крисом Праттом.