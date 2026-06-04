ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Ее не узнать: комедийная актриса Анна Фарис удивила обновленной внешностью

Известная актриса вернулась к своей культовой роли и пришла на мероприятие в особой компании.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Анна Фарис

Анна Фарис / © Associated Press

49-летняя актриса Анна Фарис, которую многие знают по ролям в комедиях и ситкомах, появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет, чтобы презентовать новую часть фильма «Очень страшное кино».

Она надела гламурное черное платье с вырезами на боках и бретелькой-галтером, которое было полностью расшито пайетками.

Анна Фарис / © Associated Press

Анна Фарис / © Associated Press

Платье подчеркивало похудевшую фигуру актрисы. Анна дополнила образ высокой прической с собранными волосами и макияжем. Выгляд у звезды был великолепным и свежим.

Анна Фарис / © Associated Press

Анна Фарис / © Associated Press

Поддержать Анну на мероприятии пришел ее сын Джек, которого она родила, когда была в браке с Крисом Праттом.

Анна Фарис с сыном Джеком / © Getty Images

Анна Фарис с сыном Джеком / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie