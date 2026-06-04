Ее не узнать: комедийная актриса Анна Фарис удивила обновленной внешностью

Анна Фарис / © Associated Press

Реклама

49-летняя актриса Анна Фарис, которую многие знают по ролям в комедиях и ситкомах, появилась на красной дорожке в Лос-Анджелесе. Она вышла в свет, чтобы презентовать новую часть фильма «Очень страшное кино».

Она надела гламурное черное платье с вырезами на боках и бретелькой-галтером, которое было полностью расшито пайетками.

Анна Фарис / © Associated Press

Платье подчеркивало похудевшую фигуру актрисы. Анна дополнила образ высокой прической с собранными волосами и макияжем. Выгляд у звезды был великолепным и свежим.

Реклама

Анна Фарис / © Associated Press

Поддержать Анну на мероприятии пришел ее сын Джек, которого она родила, когда была в браке с Крисом Праттом.

Анна Фарис с сыном Джеком / © Getty Images

Новости партнеров