Норвежская принцесса возвращается домой на фоне ухудшения здоровья ее матери - кронпринцессы Метте-Марит
Принцесса Ингрид Александра возвращается домой из Австралии, где учится на фоне ухудшения здоровья ее матери кронпринцессы Метте-Марит.
Стало известно, что 22-летняя дочь Метте-Марит и кронпринца Хокона приедет домой, так как хочет побыть рядом со своей матерью в самый трудный период ее жизни. У кронпринцессы Метте-Марит в 2018 году диагностировали легочный фиброз и сейчас ее состояние здоровья ухадшилось, о чем недавно впервые публично заявил ее муж кронпринц Хокон.
Как сообщает норвежское издание NRK , 22-летняя Ингрид Александра, которая должна завершить первый год трехлетней программы бакалавриата в университете в Сиднее, вскоре вернется домой.
Между тем, ранее мы сообщали, что наследный принц Хокон сократит свою поездку в Японию на этой неделе из-за состояния здоровья своей жены.
Также на днях король Норвегии Харальд V впервые публично заявил об ухуджении здоровья своей невестки.