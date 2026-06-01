Норвежская принцесса возвращается домой на фоне ухудшения здоровья ее матери - кронпринцессы Метте-Марит

Принцесса Ингрид Александра возвращается домой из Австралии, где учится на фоне ухудшения здоровья ее матери кронпринцессы Метте-Марит.

Ольга Кузьменко
Принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра / © Associated Press

Стало известно, что 22-летняя дочь Метте-Марит и кронпринца Хокона приедет домой, так как хочет побыть рядом со своей матерью в самый трудный период ее жизни. У кронпринцессы Метте-Марит в 2018 году диагностировали легочный фиброз и сейчас ее состояние здоровья ухадшилось, о чем недавно впервые публично заявил ее муж кронпринц Хокон.

Как сообщает норвежское издание NRK , 22-летняя Ингрид Александра, которая должна завершить первый год трехлетней программы бакалавриата в университете в Сиднее, вскоре вернется домой.  

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Между тем, ранее мы сообщали, что наследный принц Хокон сократит свою поездку в Японию на этой неделе из-за состояния здоровья своей жены.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Также на днях король Норвегии Харальд V впервые публично заявил об ухуджении здоровья своей  невестки.

Король Харальд V и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

