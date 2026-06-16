Минобороны объяснило систему новых выплат военным: кто и сколько получит

Деньги / © ТСН

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Минобороны объяснило, как будут начисляться новые мотивационные выплаты. Согласно постановлению правительства от 12 июня 2026 года, новые правила действуют с 1 июня. Это означает, что военные получат эти доплаты уже в июле по результатам службы в июне.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Кто и какие выплаты получит

Новая система выплат распространяется на всех военнослужащих независимо от вида службы или наличия контракта. Право на надбавки имеют как лица, подписавшие мотивационный контракт, так и те, кто служит по призыву во время мобилизации или по предварительным контрактам. Система предполагает несколько уровней финансового вознаграждения.

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Дополнительное вознаграждение – 10 000 грн в месяц для военных в тылу, которые обеспечивают подразделения и не получают боевых выплат. Общая минимальная ежемесячная выплата составляет от 30000 грн.

Боевые бонусы за штурмовые действия:

20 000 грн в сутки — за восстановление позиций, захваченных противником.

40 000 грн в сутки — за штурм и захват позиций на линии столкновения или в глубине обороны врага.

В случае возникновения права на несколько бонусов одновременно выплачивается больше.

Вознаграждения за оперативное управление и специальные задачи:

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50 000 грн в месяц — за выполнение заданий на пунктах управления бригад, полков и батальонов.

30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.

Предельная общая сумма этих выплат составляет 460 000 грн в месяц.

Новые выплаты военным / © anothermag.com

Бонусы за боевые результаты

Отдельные вознаграждения за уничтожение или захват врага не входят в общий ежемесячный лимит. В частности, за каждого плененного российского захватчика выплачивается 100 000 гривен, причем эта сумма распределяется между всеми участниками захвата.

Кроме того, за каждого уничтоженного в стрелковом или рукопашном бою врага предусмотрена выплата 15 000 гривен при наличии видеофиксации.

Новые выплаты военным / © Минобороны Украины

Когда придут деньги

Выплаты начисляются вместе с основным денежным довольствием (ОС) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть выплаты за июнь должны поступить до 20 июля.

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Боевые бонусы начисляются из приказа командира воинской части за прошлый месяц. В ведомстве подчеркивают, что в случае несвоевременного подписания приказа по независящим от бойца причинам, право на получение выплаты сохраняется и будет учтено в следующем приказе.

Преимущества мотивационного контракта

Хотя новые боевые выплаты доступны всем военнослужащим, мотивационный контракт дополнительно обеспечивает фиксированный срок службы, который составляет 10-14 месяцев для пехоты и штурмовиков и 24 месяца для специалистов, что дает гарантированное право на увольнение после завершения этого периода.

Также контракт предусматривает отсрочку после службы, которая составляет минимум 6 месяцев и зависит от продолжительности пребывания на позициях и срока службы с 2022 года.

Кроме того, при подписании первого контракта выплачивается единовременная сумма от 26 624 до 33 280 гривен, размер которой зависит от воинского звания.

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Повышение зарплаты военным — последние новости

Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.

Ранее мы писали, что Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.

Также в Украине изменили систему денежного довольствия военнослужащих и работников полиции особого назначения. По новым правилам, бойцы на линии фронта смогут получать максимальное вознаграждение в размере до 460 тысяч гривен в месяц.

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