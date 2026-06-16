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Минобороны объяснило систему новых выплат военным: кто и сколько получит
В Минобороны объяснили, как изменятся выплаты военным и кого это коснется.
Минобороны объяснило, как будут начисляться новые мотивационные выплаты. Согласно постановлению правительства от 12 июня 2026 года, новые правила действуют с 1 июня. Это означает, что военные получат эти доплаты уже в июле по результатам службы в июне.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Кто и какие выплаты получит
Новая система выплат распространяется на всех военнослужащих независимо от вида службы или наличия контракта. Право на надбавки имеют как лица, подписавшие мотивационный контракт, так и те, кто служит по призыву во время мобилизации или по предварительным контрактам. Система предполагает несколько уровней финансового вознаграждения.
Дополнительное вознаграждение – 10 000 грн в месяц для военных в тылу, которые обеспечивают подразделения и не получают боевых выплат. Общая минимальная ежемесячная выплата составляет от 30000 грн.
Боевые бонусы за штурмовые действия:
20 000 грн в сутки — за восстановление позиций, захваченных противником.
40 000 грн в сутки — за штурм и захват позиций на линии столкновения или в глубине обороны врага.
В случае возникновения права на несколько бонусов одновременно выплачивается больше.
Вознаграждения за оперативное управление и специальные задачи:
50 000 грн в месяц — за выполнение заданий на пунктах управления бригад, полков и батальонов.
30 000 грн в месяц — за выполнение других боевых или специальных задач.
Предельная общая сумма этих выплат составляет 460 000 грн в месяц.
Бонусы за боевые результаты
Отдельные вознаграждения за уничтожение или захват врага не входят в общий ежемесячный лимит. В частности, за каждого плененного российского захватчика выплачивается 100 000 гривен, причем эта сумма распределяется между всеми участниками захвата.
Кроме того, за каждого уничтоженного в стрелковом или рукопашном бою врага предусмотрена выплата 15 000 гривен при наличии видеофиксации.
Когда придут деньги
Выплаты начисляются вместе с основным денежным довольствием (ОС) до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть выплаты за июнь должны поступить до 20 июля.
Боевые бонусы начисляются из приказа командира воинской части за прошлый месяц. В ведомстве подчеркивают, что в случае несвоевременного подписания приказа по независящим от бойца причинам, право на получение выплаты сохраняется и будет учтено в следующем приказе.
Преимущества мотивационного контракта
Хотя новые боевые выплаты доступны всем военнослужащим, мотивационный контракт дополнительно обеспечивает фиксированный срок службы, который составляет 10-14 месяцев для пехоты и штурмовиков и 24 месяца для специалистов, что дает гарантированное право на увольнение после завершения этого периода.
Также контракт предусматривает отсрочку после службы, которая составляет минимум 6 месяцев и зависит от продолжительности пребывания на позициях и срока службы с 2022 года.
Кроме того, при подписании первого контракта выплачивается единовременная сумма от 26 624 до 33 280 гривен, размер которой зависит от воинского звания.
Повышение зарплаты военным — последние новости
Напомним, Владимир Зеленский ранее заявлял, что в июне в Украине стартует армейская реформа, ключевым приоритетом которой станет повышение денежного довольствия по принципу справедливости.
Ранее мы писали, что Министерство обороны готовит масштабную реформу по увеличению зарплат для военных, а также установление конкретных сроков службы.
Также в Украине изменили систему денежного довольствия военнослужащих и работников полиции особого назначения. По новым правилам, бойцы на линии фронта смогут получать максимальное вознаграждение в размере до 460 тысяч гривен в месяц.