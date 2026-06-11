"На военных забили": Сеть взбудоражило повышение зарплат полицейским

Зарплаты полицейских, работников ГСЧС и военных / © ТСН

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Новость о повышении зарплат полицейским и работникам ГСЧС до 33 тыс. грн расколола украинское общество. Пока критики называют это обесцениванием труда военных и учителей, сторонники изменений отмечают, что правоохранители тоже ежедневно рискуют жизнью и заслуживают достойного обеспечения.

Дискуссия о зарплатах полицейских возникла в соцсети Threads.

Критика из-за повышения зарплат полиции

Пользователи Сети разделились в позициях, комментируя запланированное повышение зарплат работникам полиции.

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"Полицейским подняли зарплаты, на военных в очередной раз забили болт и дальше кормят обещаниями. Оклады полицейских привязали к 10 прожиточным минимумам — 33 280 грн. Это примерно столько же, сколько сейчас обещают поднять военным, и это очень тупо, что эти зарплаты будут на ровном месте. Полицейский после смен ночует дома, у солдата нет возможности спать дома, а еще при этом он регулярно ездит на ротации в зону боевых действий. Но власть таким образом показала свою приоритетность…» — написал ветеран ВСУ, общественно-политический деятель, член команды украино-американской Protez Foundation Олег Симороз.

«У военных, которые всех защищают и рискуют жизнью, — 20, у учителей, которые учат, воспитывают и несут ответственность за жизнь и здоровье детей — 10-14. Пу пу пу пу», — написала пользовательница astisc.

«ГСЧС — это действительно люди с большой буквы, и люди, которые реально делают колоссальную работу, рискуя своей жизнью! Полиция чем помогает людям? Паковать людей для того, чтобы их задницы были в тепле, нет разницы, каким образом, главное бы не они? За что, бл*ть, им такие ЗП, они в большинстве сидят в кабинетах, протирая форму! Военный, который рискуя реально своей жизнью, оставляет семью, родных, не видит, как дети растут, едут в е*еня, в грязи вечно, голодные, уставшие, изнурительные, то это ок?» — возмутилась пользовательница nastiushashakhray.

«Все говорят о зарплате для полиции, но никто не говорит о зарплате учителей и воспитателей. Извините, но эвакуировать детей во время тревоги в укрытие и отвечать за их жизнь и здоровье во время воздушных атак не может оцениваться в 8 тысяч гривен (ставка молодого учителя с налогообложением), а еще и при этом всем нести свет знаний с щепоткой ру**фобии между тревогами и блэкаутами», — высказалась пользовательница anyabychenok.

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Сторонники роста зарплат полицейских

«Ну обещают поднять только с 01.01.2027 а не с этого месяца, да и полицейские также ездят в зону боевых действий и выполняют задачи наравне с военным (но не все, а только отдельные подразделения полиции), поэтому говорить, что полицейские после смены ночует дома и у него легкая работа — это не верно, по крайней мере в моем подразделении. Немножко обидно, когда всех полицейских под одну гребенку называют мусорами и хламом», — написал пользователь pavlov_zhenya95.

«Немного манипулятивно написанный текст, не каждый солдат ездит на передовую, так же как и не каждый коп спит дома«, — прокомментировал пользователь hlimbitskyiserg сообщение Симороза.

«Вот вроде и военный, и ветеран… а манипулируешь (почему не указываешь, что законопроект был еще с 2022 года? И что военным также параллельно поднимают? Поднятие минимальной зарплаты (базового обеспечения): в рамках анонсированной реформы армии минимальное денежное обеспечение военнослужащих в тыловых подразделениях повышают с 20 тысяч до более 30 000 грн в месяц. То есть базовые оклады военных и полицейских фактически подтягивают до похожего уровня (более 30 тыс. грн)», — написал пользователь yuriikerkalo50.

«Повышение будет с 1 января 2027 г. Или, может, полицейские, которые являются активными участниками войны (Хищник, Сафари, Эней, Стрелецкие, Корд, Белые ангелы) не заслуживают поднятия зп?» — высказался пользователь r_mu.ka.

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«К чему тут это? Военные в тылу, наверное, своей жизнью рискуют, живя на базе, занимаясь службой? На боевых все одинаково получают. Да зарплаты всем надо поднимать, но не надо кого-то унижать за счет других. Полицейские в тылу каждый день на работу ходят и рискуют жизнью, чтобы потом их еще и обосрали все кому не лень из-за кого-то, кто сбежал, и пофиг твои личные заслуги. Расскажите мне пожалуйста, чем рискует военный на ротации в тылу, что именно он делает?» — написал пользователь blackwatch_blade.

«Какие таки тупые у нас люди. Вы, е*алаи, сначала раздуплитесь и вдолбите себе в голову — полицейские тоже воюют, они тоже на фронте. Каждую неделю в ГУНП в холле показывают фото с лентой. Каждый месяц гибнут люди в форме. Это стоит внимания. Это ненормально с 2023 года не иметь повышений, учитывая цены. И кто там пи*дит, что на полном обеспечении? Так пи*дуйте в следствие работать — заправить картридж за свой счет, поездить в прокуратуру, суд на своей машине и за свой бензин и т.д.» — высказался пользователь jokes_str.3.

«Полицейским не надо поднимать зарплаты? Ну логично. На*уя мне поднимать зп, можно и за 20 тыс. воевать. Конечно, военным тоже надо поднимать, и существенно. Но это не значит, что я как полицейский не заслуживаю нормальную зп«, — написал пользователь pupsik122mm.

Повышение зарплат полицейским и военным — что известно

Напомним, накануне Верховная Рада приняла законопроект №6506-1, обновляющий систему оплаты труда работников Нацполиции и ГСЧС. Если закон подпишут, новые правила заработают с 1 января 2027 года. Основное изменение — должностной оклад полицейского не может быть меньше 10 прожиточных минимумов (по нынешним показателям это 33 280 грн), что для многих означает рост выплат на 20 — 50%.

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Также обновлена система доплат за выслугу лет (с 1664 грн до 16 640 грн в зависимости от стажа). Действующие дополнительные «военные» выплаты сохраняются, а новый закон направлен на упорядочение базовых окладов для лучшей соцзащиты правоохранителей и спасателей.

В то же время Министерство обороны Украины рассматривает инициативу повышения минимального денежного обеспечения военных с нынешних 20 тыс. до более 30 тыс. грн. Решение о таком росте выплат может быть принято правительством в ближайшее время.

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