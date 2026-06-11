- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
14 дней без сахара: какие изменения могут начаться уже через две недели
После отказа от добавленного сахара организм может пройти несколько этапов адаптации – от тяги к сладкому и усталости до более стабильного уровня энергии и смены вкусовых ощущений.
Отказ от сладостей, выпечки и газированных напитков даже на две недели может заметно повлиять на организм. В первую очередь речь идет о стабилизации уровня сахара в крови, изменении энергетического обмена и уменьшении тяги к сладкому.
Об этом говорится в материале LAD Bible.
В то же время важно различать природные сахара и так называемые свободные сахара. Природные сахара содержатся во фруктах, овощах и молоке. А свободные сахара добавляют в еду и напитки — именно их потребление медики советуют ограничивать.
Чрезмерное количество сладкого в рационе может способствовать набору веса, а также повышать риски проблем с зубами, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Первые два дня
В первые дни без добавленного сахара уровень глюкозы в крови начинает стабилизироваться. Из-за этого может становиться меньше резких скачков энергии и внезапной усталости.
Организм постепенно переходит к более активному использованию накопленных запасов энергии, в частности жира.
С третьего по шестой день
На этом этапе может появиться сильная тяга к сладкому. У части людей также возникают неприятные симптомы: головные боли, усталость, тошнота, головокружение, тревожность, ухудшение настроения, проблемы со сном или концентрацией.
Такие реакции могут быть связаны с тем, что организм адаптируется к новому режиму питания. Поэтому некоторым людям легче не резко отказываться от сахара, а постепенно уменьшать его количество в рационе.
С седьмого по девятый день
Приблизительно через неделю могут измениться вкусовые ощущения. Вкусовые рецепторы становятся более чувствительными, и продукты с природной сладостью, например фрукты, могут казаться слаще, чем раньше.
Некоторые люди после отказа от добавленного сахара замечают, что привычные десерты кажутся слишком приторными.
С десятого по четырнадцатый день
В конце второй недели уровень энергии может стать более стабильным. Организм уже не так зависит от резких подъемов и спадов сахара в крови, часто возникающих после сладких продуктов и напитков.
В этот период люди могут подмечать, что им легче контролировать аппетит и реже хочется сладкого.
Сколько сахара считается многовато
Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует взрослым потреблять не больше 30 граммов свободных сахаров в день. Это примерно соответствует семи кубикам сахара.
Перед резким изменением рациона следует проконсультироваться с врачом или специалистом по питанию. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями, диабетом, нарушениями обмена веществ или другими медицинскими состояниями.