Не только фасоль: шесть продуктов с наибольшим содержанием клетчатки, которые советуют диетологи

Продукты с высоким содержанием клетчатки / © pexels.com

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Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, помогает дольше ощущать сытость, способствует нормализации уровня сахара в крови и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому диетологи советуют регулярно включать в рацион разнообразные продукты растительного происхождения.

Семена чиа

Небольшие семена содержат поразительное количество клетчатки — около 10 граммов на порцию (28 г). Кроме того, чиа богата омега-3 жирными кислотами, белоком и минералами.

Семена легко добавлять в йогурт, каши, смузи или готовить на его основе полезный пудинг.

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Авокадо

Один плод обеспечивает примерно 10 г клетчатки. Авокадо также является источником мононенасыщенных жиров, калия и витамина К.

Его можно использовать для приготовления салатов, намазок, сэндвичей или смузи.

Артишоки

Артишоки входят в число овощей с наибольшим содержанием клетчатки — почти 9,6 г на чашку готового продукта.

Они содержат пребиотик инулина, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и способствует здоровому пищеварению.

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Малина

Одна чашка свежей малины содержит около 8 г клетчатки. Ягода также богата витамином С, антиоксидантами и природными полифенолами.

Малину можно добавлять к кашам, сырам, йогуртам или употреблять как самостоятельный перекус.

Семена льна

Порция семян льна содержит примерно 7,5 г клетчатки. Оно также является ценным источником растительных омега-3 жирных кислот и лигнанов.

Для лучшего усвоения диетологи рекомендуют использовать молотые семена и добавлять их в каши, выпечки или кисломолочные продукты.

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Тыква

Чашка приготовленной тыквы содержит более 7 граммов клетчатки. Кроме этого, он богат бета-каротином, который в организме превращается в витамин А и поддерживает здоровье глаз и иммунной системы.

Почему клетчатка так важна

Пищевые волокна:

поддерживают здоровую микрофлору кишечника;

улучшают пищеварение;

помогают контролировать аппетит;

способствуют стабильному уровню сахара в крови;

могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты рекомендуют увеличивать количество клетчатки в рационе постепенно и не забывать достаточное потребление воды.

FAQ

Какие продукты содержат больше клетчатки?

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К продуктам с наибольшим содержанием клетчатки относятся семена чиа, авокадо, артишоки, малина, семена льна, тыква, а также бобовые, цельнозерновые крупы, орехи и некоторые овощи.

Сколько клетчатки нужно потреблять каждый день?

Большинству взрослых рекомендуют получать примерно 25–35 г клетчатки в сутки. Оптимальное количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности.

Как увеличить потребление клетчатки без дискомфорта?

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Лучше всего делать это постепенно: добавлять в рацион больше ягод, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и семян, одновременно увеличивая потребление воды. Такой подход поможет избежать вздутий и других неприятных ощущений.

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