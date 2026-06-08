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Не только фасоль: шесть продуктов с наибольшим содержанием клетчатки, которые советуют диетологи
Фасоль давно считают одним из лучших источников клетчатки, однако она не является абсолютным рекордсменом. Существует много продуктов, которые содержат еще больше пищевых волокон и одновременно снабжают организм витаминами, антиоксидантами и полезными жирами.
Клетчатка играет важную роль в поддержании здоровья кишечника, помогает дольше ощущать сытость, способствует нормализации уровня сахара в крови и поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому диетологи советуют регулярно включать в рацион разнообразные продукты растительного происхождения.
Семена чиа
Небольшие семена содержат поразительное количество клетчатки — около 10 граммов на порцию (28 г). Кроме того, чиа богата омега-3 жирными кислотами, белоком и минералами.
Семена легко добавлять в йогурт, каши, смузи или готовить на его основе полезный пудинг.
Авокадо
Один плод обеспечивает примерно 10 г клетчатки. Авокадо также является источником мононенасыщенных жиров, калия и витамина К.
Его можно использовать для приготовления салатов, намазок, сэндвичей или смузи.
Артишоки
Артишоки входят в число овощей с наибольшим содержанием клетчатки — почти 9,6 г на чашку готового продукта.
Они содержат пребиотик инулина, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и способствует здоровому пищеварению.
Малина
Одна чашка свежей малины содержит около 8 г клетчатки. Ягода также богата витамином С, антиоксидантами и природными полифенолами.
Малину можно добавлять к кашам, сырам, йогуртам или употреблять как самостоятельный перекус.
Семена льна
Порция семян льна содержит примерно 7,5 г клетчатки. Оно также является ценным источником растительных омега-3 жирных кислот и лигнанов.
Для лучшего усвоения диетологи рекомендуют использовать молотые семена и добавлять их в каши, выпечки или кисломолочные продукты.
Тыква
Чашка приготовленной тыквы содержит более 7 граммов клетчатки. Кроме этого, он богат бета-каротином, который в организме превращается в витамин А и поддерживает здоровье глаз и иммунной системы.
Почему клетчатка так важна
Пищевые волокна:
поддерживают здоровую микрофлору кишечника;
улучшают пищеварение;
помогают контролировать аппетит;
способствуют стабильному уровню сахара в крови;
могут снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты рекомендуют увеличивать количество клетчатки в рационе постепенно и не забывать достаточное потребление воды.
FAQ
Какие продукты содержат больше клетчатки?
К продуктам с наибольшим содержанием клетчатки относятся семена чиа, авокадо, артишоки, малина, семена льна, тыква, а также бобовые, цельнозерновые крупы, орехи и некоторые овощи.
Сколько клетчатки нужно потреблять каждый день?
Большинству взрослых рекомендуют получать примерно 25–35 г клетчатки в сутки. Оптимальное количество зависит от возраста, пола и уровня физической активности.
Как увеличить потребление клетчатки без дискомфорта?
Лучше всего делать это постепенно: добавлять в рацион больше ягод, овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и семян, одновременно увеличивая потребление воды. Такой подход поможет избежать вздутий и других неприятных ощущений.