- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Горячий или холодный чай: как температура заваривания влияет на уровень антиоксидантов в напитке
Чай считается одним из самых популярных напитков в мире — его пьют как в горячем, так и холодном виде. Но последние исследования и экспертные объяснения показывают, что температура заваривания может влиять на количество антиоксидантов в напитке.
В Eating Well разобрались, действительно ли горячий чай полезнее холодного и что происходит с антиоксидантами во время различных способов приготовления.
Как температура влияет на антиоксиданты в чае
Антиоксиданты — это природные соединения (в частности полифенолы, флавоноиды и катехины), которые помогают организму бороться с окислительным стрессом и уменьшают риск хронических заболеваний.
Согласно экспертным данным, горячая вода эффективнее извлекает эти полезные вещества из чайных листьев:
при высокой температуре (приблизительно 90–100°C) экстракция полифенолов происходит быстрее и полнее;
горячий чай обычно содержит больше антиоксидантов, чем холодный настой;
особенно это касается зеленого и черного чая.
В то же время это не означает, что холодный чай не пользуется — просто профиль веществ может быть другим.
Что такое cold brew чай и чем он отличается
Cold brew чай — это способ заваривания, когда чайные листья настаивают в холодной или комнатной воде в течение 8–16 часов.
Его особенности:
более мягкий, менее горький вкус;
низшая кислотность;
иногда меньше кофеина;
все еще содержит антиоксиданты, но в другой концентрации.
Некоторые исследования показывают, что холодное заваривание может лучше сохранять определенные соединения, но в целом горячая заварка остается более эффективной для полной экстракции антиоксидантов.
Горячий vs холодный чай: что полезнее
Оба варианта имеют свои преимущества:
Горячий чай:
более высокий уровень экстракции полифенолов;
больше антиоксидантов в каждой чашке;
более сильное влияние на организм в контексте исследований.
Холодный чай:
более легкий для пищеварения;
более мягкий вкус, удобен в жару;
подходит для длительного употребления;
сохраняет часть антиоксидантов.
Вывод экспертов: оба варианта полезны, а выбор зависит от образа жизни и вкуса.
Важный нюанс о готовых холодных чаях
Отдельно следует отметить, что готовые магазинные iced tea часто содержат:
добавлен сахар;
ароматизаторы;
значительно меньше антиоксидантов, чем свежезаваренный чай.
Поэтому самый полезный вариант — это домашний чай, заваренный из качественных листьев.
FAQ
Какой чай полезнее — горячий или холодный?
Горячий чай обычно содержит больше антиоксидантов благодаря более эффективной экстракции, но холодный чай также полезен и легче для организма.
Сохраняет ли холодный чай антиоксиданты?
Да, но их концентрация может быть ниже или отличаться в зависимости от способа заваривания и времени настаивания.
Влияет ли температура в пользу зеленого чая?
Да, горячая вода лучше извлекает катехины и полифенолы, но холодное заваривание может дать более мягкий вкус и другой баланс веществ.