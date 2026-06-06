Хрустящий лаваш с курицей и овощами: рецепт вкусной закуски

Хрустящий лаваш с курицей и овощами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Блюда из лаваша завоевали популярность благодаря своей универсальности. Они позволяют экспериментировать с начинками, быстро готовятся и всегда имеют аппетитный вид. Особенно удачно лаваш сочетается с мясом, сыром и овощами, которые во время обжаривания раскрывают свой вкус и создают идеальный баланс текстур.

Именно такую комбинацию предлагает фудблогер Ольга Рябенко. По ее словам, главный секрет рецепта — гармоничное сочетание сочной начинки и хрустящей корочки.

Ингредиенты куриное филе 350-400 г укроп 1 горсть петрушка 1 горсть сладкий перец (красный и желтый) 2 шт. грибы 120 г твёрдый сыр 200 г майонез 2 ст. л. сметана 2 ст. л. соль перец сушёный чеснок 1 ч. л лаваш 2-3 листа масло

Хрустящий лаваш с курицей и овощами instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Приготовление

Сладкий перец нарезают тонкими полосками, грибы — произвольными кусочками. Овощи обжаривают на небольшом количестве масла до мягкости, в конце немного солят и оставляют охлаждаться. Отдельно отваривают куриное филе. Готовое мясо не нарезают и разбирают руками на волокна, так начинка получается сочнее и нежнее. В большой миске смешивают курицу, обжаренные грибы и перец, мелко порубленную зелень, натертый твердый сыр, майонез, сметану, соль, перец и сушеный чеснок. Далее начинку выкладывают на куски тонкого лаваша и плотно заворачивают рулетиками. Финальный этап — обжаривание на сковороде. Рулетики готовят на растительном масле до появления золотистой хрустящей корочки, периодически переворачивают, чтобы они равномерно подрумянились со всех сторон.

Лучше всего такие рулетики сразу после приготовления, когда корочка остается максимально хрустящей, а сыр теплым и тягучим. Впрочем, блюдо хорошо переносит повторное разогревание. Если рулетики остались на следующий день, их можно быстро подогреть на сковороде и вернуть им аппетитную текстуру.

Реклама

Лаваш с курицей, овощами и сыром — отличный пример того, как из простых продуктов можно приготовить ресторанно вкусное блюдо без сложных кулинарных техник.

Новости партнеров