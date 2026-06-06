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Павел Зибров показал свой огород возле загородного дома и как собирает первый урожай: "Сейчас похвастаюсь"
Певец не удержался и уже попробовал ягоды прямо с грядки.
Украинский артист Павел Зибров продемонстрировал результаты своего труда на огороде и похвастался первым летним урожаем.
Музыкант, который живет в загородном доме недалеко от Киева, уже много лет с удовольствием ухаживает за садом и огородом. В этом сезоне особую гордость у него вызвала клубника, которая созрела одной из первых.
В своем фотоблоге артист показал опрятные грядки, покрытые крупными красными ягодами. По словам Зиброва, особенно его поразил сорт клубники под названием «Алина», который в свое время ему подарил приятель. Певец во время сбора урожая сразу попробовал клубнику и признался, что очень вкусно.
«Сезон клубники начат! Сейчас похвастаюсь. У меня уродилась гигантская клубника. Мне подарил ее мой друг Максим, называется „Алина“. Это просто невероятно! Пошел угощать своих девушек», — поделился исполнитель.
Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали артиста комплиментами. В комментариях они восхищались ягодами и признавались, что даже через экран чувствуют их аромат.
Красота! Могу представить, как пахнет клубника и вкус
Аромат чувствуется через экран
Невероятная вкуснятина
Счастливого урожая
Напомним, недавно Павел Зибров показал своего звездного кума на фото и чувственно поздравил его с 81-летием.