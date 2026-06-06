Павел Зибров показал свой огород возле загородного дома и как собирает первый урожай: "Сейчас похвастаюсь"

Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский артист Павел Зибров продемонстрировал результаты своего труда на огороде и похвастался первым летним урожаем.

Музыкант, который живет в загородном доме недалеко от Киева, уже много лет с удовольствием ухаживает за садом и огородом. В этом сезоне особую гордость у него вызвала клубника, которая созрела одной из первых.

В своем фотоблоге артист показал опрятные грядки, покрытые крупными красными ягодами. По словам Зиброва, особенно его поразил сорт клубники под названием «Алина», который в свое время ему подарил приятель. Певец во время сбора урожая сразу попробовал клубнику и признался, что очень вкусно.

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Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

«Сезон клубники начат! Сейчас похвастаюсь. У меня уродилась гигантская клубника. Мне подарил ее мой друг Максим, называется „Алина“. Это просто невероятно! Пошел угощать своих девушек», — поделился исполнитель.

Поклонники мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали артиста комплиментами. В комментариях они восхищались ягодами и признавались, что даже через экран чувствуют их аромат.

Красота! Могу представить, как пахнет клубника и вкус

Аромат чувствуется через экран

Невероятная вкуснятина

Счастливого урожая

Напомним, недавно Павел Зибров показал своего звездного кума на фото и чувственно поздравил его с 81-летием.

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