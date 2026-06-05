Помолвленная с известным футболистом Даша Квиткова показала, как отгуляла девичник

Даша Квиткова / © instagram.com/kvittkova

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Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая помолвлена с футболистом Владимиром Бражко, показала, как отгуляла девичник.

Кадрами с празднования звезда Сети поделилась в своем Instagram. Девичник Даша Квиткова провела в кругу самых близких подруг. Они организовали для знаменитости просто незабываемый праздник.

Девичник Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Девичник, похоже, прошел в довольно частном заведении рядом с озером, но большую часть времени девушки проводили под открытым небом. Все были одеты тематически — в белых футболках, на которых красовалось фото Владимира и Даши. А блогерша дополнительно надела фату, что символизировала, что именно она невеста.

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Девичник Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Подруги подготовили для Даши особенный торт с ее изображением, ведь именно она звезда вечера. Еще были фотографии с лицом Владимира Бражко, поэтому и о женихе не забыли. Девушки наслаждались вкусными напитками, сезонными фруктами и блюдами, которые заказывали.

Девичник Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Конечно, было множество танцев, улыбок и фото на память. Тем временем Даша Квиткова отметила, что официально началась ее эра невесты. Похоже, свадьба блогерши и футболиста уже вот-вот состоится.

Девичник Даши Квитковой / © instagram.com/kvittkova

Отметим, Даша Квиткова и Владимир Бражко находятся в отношениях с 2025 года. В сентябре того же года пара объявила о помолвке. Ходят слухи, что влюбленные уже и успели заключить брак, поскольку Владимир носит обручальное кольцо, а Даша засветила документы с новой фамилией Бражко. Однако пара это не подтверждала.

Для Даши Квитковой этот брак станет вторым. До этого она была замужем за ведущим Никитой Добрыниным. Брак пары длился с 2020 года до 2023-го. У бывших влюбленных есть общий сын Лев, которому сейчас 4 года.

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