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"Я не покупаю": украинка раскрыла неожиданный минус жизни в Израиле
Девушка откровенно рассказала о «боли» шопинга в Израиле, которую поддержал не один комментатор.
Украинка раскрыла неожиданный минус жизни в Израиле, который подтвердили многие другие эмигранты в комментариях. Девушка поделилась неприятным опытом шопинга в этой стране. По ее словам, найти качественную одежду из натуральных тканей по адекватной цене практически невозможно.
Об этом пользовательница с никнеймом annk.art рассказала на своей Instagram-странице.
Украинка поделилась проблемой, с которой столкнулась после переезда в Израиль — поиск качественной одежды. Сначала она пыталась покупать вещи на месте, но впоследствии изменила свое отношение.
«Я не покупаю одежду в Израиле. Когда переехала, еще искала, покупала что-то. Сейчас просто приходишь в „Каньон“ (ТЦ) и выходишь каждый раз с разочарованием, потому что все полки, все вешалки — это полиэстер китайский втрое дороже, чем ты можешь купить на том же Shein или Temu. Я хочу нормальную ткань — хочу лен, хочу хлопок, но не за 300 шекелей (почти 2000 грн — ред.) на футболку хлопковую белую», — рассказала автор видео.
Девушка отметила, что значительную часть гардероба ей присылает мама из Украины. Это преимущественно вещи от украинских брендов.
«Хорошая ткань, все модное, я всегда получаю комплименты, где я купила», — признается она.
Также блогер рассказала, что во время поездок за границу посещает аутлеты и магазины массмаркета. По ее словам, там можно найти модели и ткани, которые существенно отличаются от представленных сейчас в Израиле.
Среди вещей, которые украинка все же покупает на месте, — джинсы, кроссовки и носки.
«Это такой минус Израиля. Но знаете, везде есть и плюсы, и минусы. Просто надо либо принять это и научиться с этим жить, либо нет», — резюмировала девушка.
В комментариях под сообщением пользователи также поделились собственными впечатлениями:
«Увидела ваша публикацию, впихну свой пятак. Я все вещи покупаю в Киеве, везу сюда полный чемодан. А здесь только спортивная одежда, потому что качество фу».
«Та же фигня, да еще и выглядит все как-то одинаково неинтересно, а то, что нормально, то дорогое».
«Я тоже покупаю в Европе или Украине, здесь выбрать качественное трудно».
«Тоже из Украины много заказываю».
К слову, украинка, живущая в Испании, развенчала миф о безоблачной жизни в этой стране. Среди главных проблем она выделила сложность в поиске друзей, низкое качество жилья с плохими ремонтами и отсутствием тепла зимой, а также трудности с трудоустройством. Кроме того, девушка сетует на загрязненность улиц и высокий уровень криминала, включая риск оккупации жилья.