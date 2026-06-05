Осторожно, магнитный шторм: солнечная активность 5 июня

Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря / © Credits

Реклама

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 5 июня 2026 года опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

В пятницу, 5 июня, по прогнозам специалистов, Землю накроет мощный магнитный шторм с К-индексом 7, что соответствует красному уровню геомагнитной активности. Причиной возмущений стала сильная солнечная вспышка класса X1.0, сопровождавшаяся выбросом корональной массы, часть которого направлена в сторону нашей планеты.

Реклама

Ожидается, что воздействие потока заряженных частиц на магнитосферу Земли вызовет значительные геомагнитные возмущения. Подобные явления способны влиять не только на самочувствие метеозависимых людей, но и на работу некоторых технических систем, включая спутниковую связь и навигационное оборудование.

Специалисты рекомендуют избегать переутомления, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим и по возможности снизить уровень стресса.

По предварительным данным, пик геомагнитной активности придется именно на пятницу, после чего магнитосфера Земли начнет постепенно стабилизироваться. Однако остаточные возмущения могут сохраняться еще некоторое время и в последующие дни.

Кроме того, в период повышенной солнечной активности возрастает вероятность наблюдения северного сияния, и при благоприятных условиях его можно будет увидеть даже в более низких широтах, чем обычно.

Реклама

Новости партнеров