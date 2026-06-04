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SPF без мифов: как правильно выбрать солнцезащитное средство
Солнцезащитный крем — та самая база, о которой легко забыть в облачный день или когда вы выходите «на 10 мин на улицу». Но правильный SPF — это не случайный тюбик в сумке, а осознанный выбор между физическими и химическими фильтрами, регулярное нанесение и понимание того, как на самом деле работает защита от солнца.
Независимо от того, проводите ли вы день на пляже, отправляетесь в поход или устраиваете барбекю во дворе, солнцезащитный крем становится обязательным спутником лета. Мы знаем, что он уменьшает риск солнечных ожогов и рака кожи, но вопрос остается открытым, действительно ли мы используем его правильно, об этом рассказало издание Kettering Health.
Доктор Ребекка Таттл объяснила базовые вещи, которые часто теряются среди маркетинга и мифов, а именно, разницу между физическим и химическим SPF, реальную эффективность показателей защиты и частые ошибки в нанесении.
Физический или химический SPF
Существует два основных типа солнцезащитных средств — физические и химические.
Физический SPF работает как барьер на поверхности кожи. Он буквально «отражает» солнечные лучи и создаёт слой между вашей кожей и солнцем, почти как зонтик или одежда. Такие кремы обычно содержат минералы, в частности оксид цинка. Его минус — возможный белый оттенок на коже, из-за чего некоторые люди с более тёмным тоном кожи выбирают альтернативы.
Химический SPF работает иначе, он проникает в кожу, поглощает ультрафиолетовые лучи и превращает их в тепло, которое затем выводится из организма. Несмотря на слово «химический», это не означает опасность. Все ингредиенты в таких формулах одобрены и считаются безопасными. В то же время людям с чувствительной кожей чаще подходит именно физический SPF.
SPF в косметике
Многие декоративные средства содержат SPF и это создает иллюзию защиты. Однако, как подчеркивает Таттл, уровня SPF в тональном креме или лосьоне достаточно только если вы проводите большую часть времени в помещении.
Если же вы планируете быть на улице, SPF 15 в макияже недостаточно. Иначе говоря, косметика с SPF — это бонус, но не замена полноценной солнцезащиты.
SPF 30 или SPF 50
Популярный миф заключается в том, что чем выше SPF, тем лучше защита. На самом деле разница не такая драматическая. SPF 30 блокирует примерно 97% ультрафиолетовых лучей. Дальнейшее увеличение цифры дает лишь незначительный рост уровня защиты.
Это постепенное, очень небольшое повышение эффективности, поэтому ключ не в погоне за максимальным SPF, а в правильном использовании средства.
Сколько и как наносить
Одна из самых частых ошибок — недостаточное количество крема. Для полного покрытия тела нужно примерно около 30 мл — это примерно как стандартный мерный стаканчик для лекарств:
наносить щедро на все открытые участки кожи
обновлять каждые 2 часа
обновлять еще чаще во время плавания или сильного потоотделения
Даже те, кто регулярно пользуется SPF, часто забывают о коже головы, ушей, век и стоп.
И еще один важный миф, что даже если вы весь день в воде, защита не исчезает и вода защищает. Но она одновременно отражает и усиливает солнечные лучи. Вода не защищает от солнца.
Пасмурный день часто создает ложное ощущение безопасности. Однако ультрафиолетовые лучи легко проходят сквозь облака и могут вызвать ожоги даже тогда, когда солнце не ощущается.
Солнцезащита — это не разовый жест перед выходом из дома, а ежедневная привычка. Как заключает эксперт, любые вопросы по солнцезащите стоит обсуждать с врачом, особенно если вы хотите подобрать индивидуальную защиту, а не полагаться только на маркетинговые обещания на упаковке.