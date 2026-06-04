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- Гламур
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Наталка Денисенко удивила заявлением о браке с любимым-манекенщиком "Это то светлое чувство"
Актриса раскрыла формулу счастья.
Украинская актриса Наталка Денисенко снова привлекла внимание публики, прокомментировав брачные перспективы с бизнесменом и манекенщиком Юрием Савранским на фоне обсуждения их отношений.
Ее роман активно обсуждают в медиа и соцсетях. Пара не скрывает близости, но и не спешит с громкими заявлениями о свадьбе. В центре внимания — не только их отношения, но и взгляды актрисы на любовь. Она все чаще говорит о внутренней гармонии и личных границах. Именно это, по ее словам, и формирует основу будущих отношений. Вопрос официального брака пока остается открытым.
«Любовь — это не только между мужчиной и женщиной, а любовь — это то светлое чувство, которое рождается внутри тебя», — призналась звезда в интервью BLIK.ua.
Актриса отмечает, что никакие отношения не могут стать спасением, если человек не чувствует собственной ценности. Она убеждена: сначала нужно научиться быть счастливой самой с собой, и только потом делить это счастье с партнером. Именно такой подход, по ее словам, позволяет строить зрелые и спокойные отношения без лишних ожиданий и давления.
«Сначала вы становитесь счастливой, а потом приходит тот, кто может просто усилить ваше счастье и вашу влюбленность в саму себя», — поделилась Наташа.
Напомним, недавно Наталья Денисенко рассекретила, сколько в месяц тратит на сына и как ей помогает Фединчик.