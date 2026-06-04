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114-я ракетка мира из Польши выбила россиянку и вышла в финал Roland Garros
Майя Хвалинская сенсационно пробилась в дебютный финал на турнирах Grand Slam.
Польская теннисистка Майя Хвалинская (№114 WTA) стала финалисткой Roland Garros-2026 в женском одиночном разряде.
В полуфинале грунтового мэйджора 24-летняя полька обыграла 22-летнюю "нейтральную" россиянку Диану Шнайдер (№23 WTA) — 7:6, 6:4.
Хвалинская в финале Открытого чемпионата Франции посоревнуется с "нейтральной" 19-летней россиянкой Миррой Андреевой (№8 WTA), которая в полуфинале победила 23-летнюю украинку Марту Костюк (№15 WTA) — 6:1, 6:3.
Для польки, стартовавшей на Roland Garros с квалификации, это будет дебютный финал на турнирах Grand Slam. До сих пор на мэйджорах Майя не проходила дальше второго круга.
Хвалинская также продолжает прогрессировать в мировом рейтинге: со 114-го места она в реальном времени уже поднялась на 21-е.
Финальный поединок, в котором Хвалинская поборется с Андреевой за трофей, состоится в субботу, 6 июня.
Ранее сообщалось, что Костюк установил историческое достижение на Roland Garros. Марта стала первой в истории Украины полуфиналисткой Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Ранее это удавалось только Андрею Медведеву среди мужчин — в 1993 и 1999 годах.