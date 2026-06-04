Созданные для войны с Россией: украинское небо станет решающим экзаменом для самолетов Gripen

Истребители Gripen. Фото с сайта saabgroup.com

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Украина готовится сделать шведские истребители Gripen основой своих Воздушных сил, приобретя новые самолеты за счет масштабного европейского кредита. Для этих боевых машин война против российских окупантов станет первым настоящим испытанием высокой интенсивности.

Об особенностях этих самолетов и их будущем применении на фронте пишет Reuters.

Историческое соглашение и противостояние с Россией

Украина выделила 2,5 миллиарда евро из кредита ЕС на закупку двадцати новых самолетов модели Gripen E. Кроме того, украинские военные получат еще шестнадцать машин более старых модификаций, которые Швеция передает как донат.

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Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующее соглашение со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном на авиабазе Уппсала. Ожидается, что шведские машины встретятся с российскими оппонентами уже в ближайший год. В общей сложности этот контракт может быть расширен до ста пятидесяти новых истребителей.

С момента своего первого полета в 1988 году Gripen выполнял преимущественно миссии по наблюдению и патрулированию, а также участвовал в локальных столкновениях. Однако шведские военные эксперты подчеркивают, что машина изначально проектировалась именно для эффективного противодействия российским системам вооружения.

Неприхотливость в суровых условиях

Хотя эти самолеты уступают американскому F-35 по дальности полета и технологиям малозаметности, они идеально подходят для украинских реалий. Эти истребители разработаны специально для работы в стране, находящейся под постоянными атаками противника.

Шведские боевые машины отличаются необычайной надежностью и продуманной эргономикой. Их конструкция позволяет техникам проводить базовые ремонтные работы прямо в поле зимой, даже не снимая теплые перчатки.

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Работа на трассах и быстрое обслуживание

Для полноценной работы F-35 требуются стандартизированные безопасные базы НАТО, тогда как Gripen способны взлетать с любого прямого участка автомобильной дороги. Представитель Минобороны Украины Алексей Антонюк отметил, что украинская авиация сейчас активно использует грунтовые взлетные полосы, участки шоссе и замаскированные позиции по всей стране.

В таких сложных полевых условиях подготовить самолет к следующей боевой миссии можно всего за десять минут. С этой задачей легко справляется небольшая команда, состоящая из одного квалифицированного техники и пяти обычных призывников.

Экономика войны на истощение

Важным преимуществом шведского истребителя является его исключительная экономичность, становящаяся критическим фактором в длительной войне на истощение. По подсчетам экспертов, час полета на самолете Gripen стоит всего восемь тысяч долларов.

Эта сумма составляет менее четверти стоимости эксплуатации американского истребителя F-35. Как отмечают в Минобороны, ни один другой самолет этого класса не предлагает подобной уникальной комбинации скорости обслуживания и финансовой доступности.

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Напомним, по мнению авиаэксперта Константина Криволапа, истребители Gripen имеют для Украины ключевую ценность. В частности, они могут помочь значительно отодвинуть российскую авиацию от границы Украины, а значит снизить угрозу ударов КАБами .

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