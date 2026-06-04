В Украину идет жара, но с ней - новый "разгул" непогоды: синоптики предупредили, где ударит стихия

Синоптики рассказали, в каких регионах Украины 5 июня будут опасные мереорологические явления / © ТСН

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В ближайшие дни в Украине будет тепло и по-настоящему летняя погода, а столбики термометров поднимутся вверх. Однако синоптики предупреждают, что вместе с теплом во многие регионы придут грозовые дожди.

Подробнее о погоде в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине на ближайшие дни на ближайшие дни

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко в пятницу в Украине будет теплая погода: температура воздуха будет колебаться в пределах от +23 до +26 градусов выше нуля, а в южной части страны столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

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«Сейчас у нас в ближайшее время будут такие себе лайт-тропики, сыро и очень тепло. Сорняки радуются страшно», — отмечает синоптик.

В то же время Диденко предупреждает, что дожди 5 июня пройдут во многих областях Украины. Однако осадков не предвидится в южной части, а также от Киевщины на юг.

В Киеве ожидается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +24 градусов тепла. Также синоптик прогнозирует теплые выходные, однако с дождями.

Глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань замечает, что атмосфера переходит на летний режим.

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«Западные и юго-западные воздушные потоки уже открыли путь теплому и влажному воздуху балканского происхождения. В то же время, восточная часть Украины оказалась на периферии мощного антициклона с северо-востока, который как «атмосферный щит» заблокировал продвижение атлантических циклонов. Теплый воздух поступает дозировано, а вот эта блокировка не дает погодным процессам быть динамичными», — объясняет метеоролог.

По словам синоптика, в течение 5-6 июня в Украине будет преобладать комфортная летняя погода — будет солнечно и маловетрено. Однако Постригань предупреждает, что земная поверхность будет прогреваться неоднородно, что приведет к появлению кучево-дождевых облаков. Поэтому местами пройдут короткие дожди. Ночная температура будет колебаться в пределах +12…+17 градусов тепла, а дневная составит от +23 до +28 градусов тепла выше нуля.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии для NV рассказала, что 5 июня на востоке и западе ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, которые придут в страну с противоположных сторон.

В других регионах сохранится солнечная погода. Птуха отмечает, что потепление будет набирать обороты: в пятницу ночная температура поднимется до +17, а днем воздух прогреется до +27 градусов.

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В эти выходные, 6-7 июня, характер погоды в Украине существенно не изменится — на севере, в центре и на юге пройдут небольшие дожди с грозами. В большинстве областей днем ожидается от +20 до +26 градусов, на юге и юго-востоке столбики термометров подскочат до +29, а на западе будет прохладнее — в пределах +18…+23 градусов.

Погода в Украине 5 июня

Как прогнозируют в Украинском гидрометцентре, 5 июня будет облачно с прояснениями.

Ночью в западных и восточных областях, днем в Украине местами пройдут небольшие кратковременные дожди, грозы. На Закарпатье, Прикарпатье, юге и северо-востоке страны ночью и утром местами будет сохраняться туман.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля.

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Погода в Украине 5 июня / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 5 июня ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Ночью без осадков, днем по области местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22…+27 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут колебаться в пределах от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается около +25 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львове и области 5 июня ожидается переменная облачность и ухудшение погодных условий. Ночью и утром регион затянет туманом, из-за чего видимость упадет до 200-500 метров.

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Дожди начнутся еще ночью (в городе и местами по области), а уже днем осадки накроют всю Львовскую область. Синоптики предупреждают о грозах и граде. Во время непогоды южный ветер, который обычно будет колебаться в пределах 5-10 м/с, может резко усиливаться до шквальных 15-20 м/с.

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на Львовщине 5 июня / © Укргидрометцентр

По области ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +23…+28 выше нуля. В самом Львове ночная температура составит от +13 до +15 градусов тепла, а днем столбики термометров покажут комфортные +25…+27.

Погода в Одессе

В Одесской области 5 июня будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла, в прибрежной зоне будет прохладнее — от +20 до +22 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +22 тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 5 июня ожидается переменная облачность. В областном центре и местами по области пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

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Температура по области будет колебаться:

ночью от +12 до +17 градусов тепла;

днем от +22 до +27 градусов тепла;

В городе Днепр столбики термометров покажут:

ночью от +13 до +15 градусов выше нуля;

днем от +24 до +26 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 5 июня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшой дожди, ночью и утром ожидается слабый туман.

Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

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В Харькове температура воздуха составит ночью от +12 до +14 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+25 градусов тепла.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в июне 2026 года.

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