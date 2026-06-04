Россия и Китай готовят новые военные и энергетические проекты: что известно

Путин и Си / © Associated Press

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Россия и Китай разрабатывают новые общие проекты в военно-технической и энергетической отраслях. В то же время в Кремле уверяют, что такое сотрудничество якобы не направлено против третьих стран.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями средств массовой информации в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сотрудничество РФ с Китаем — что планируют

По словам российского диктатора, Москва и Пекин планируют расширить двустороннее взаимодействие в ближайшее время. Кроме того, он назвал Россию и Китай «естественными партнерами», взаимодействующими исключительно ради собственной выгоды.

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Путин подчеркнул, что новые разработки в военно-технической сфере не имеют отношения к текущей геополитической ситуации или войне.

«Москва и Пекин дружат не против кого-то, а в своих собственных интересах», — утверждает глава Кремля.

Также глава Кремля анонсировал заключение новых масштабных соглашений в топливно-энергетическом комплексе. Ссылаясь на будущие совместные экономические проекты из КНР, Путин добавил, что государства скоро порадуют новыми договоренностями в сфере энергетики.

Россия и Китай — последние новости

Ранее Владимир Путин во время переговоров в Пекине не добился от китайского лидера Си Цзиньпина окончательного одобрения газопровода «Сила Сибири-2», который Кремль считает критически важным после потери европейского рынка газа.

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Кроме этого, Reuters получило секретные документы и данные европейских разведок о том, что Китай тайно обучал военных РФ для войны против Украины Основное внимание во время такой военной подготовки уделяли БпЛА.

В то же время, аналитики ISW отмечают: договоренности между РФ и Китаем свидетельствуют о том, что Москва и ее союзники используют войну в Украине для военного обучения и испытаний.

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