"Ливерпуль" объявил о назначении нового главного тренера

Андони Ираола / © Associated Press

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Английский "Ливерпуль" объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.

Детали контракта 43-летнего испанского специалиста с "Ливерпулем" не разглашаются.

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Отметим, что ранее Ираола работал с "Борнмутом", а до этого — с кипрским АЕКом, а также испанскими "Райо Вальекано" и "Мирандесом".

На посту наставника мерсисайдцев Ираола заменил Арне Слота, который был уволен в конце мая.

В сезоне АПЛ-2025/26 мерсисайдцы финишировали на 5-м месте, повторив худший результат последних 10 сезонов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

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