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"Ливерпуль" объявил о назначении нового главного тренера
Андони Ираола возглавил мерсисайдцев.
Английский "Ливерпуль" объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды.
Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.
Детали контракта 43-летнего испанского специалиста с "Ливерпулем" не разглашаются.
Отметим, что ранее Ираола работал с "Борнмутом", а до этого — с кипрским АЕКом, а также испанскими "Райо Вальекано" и "Мирандесом".
На посту наставника мерсисайдцев Ираола заменил Арне Слота, который был уволен в конце мая.
В сезоне АПЛ-2025/26 мерсисайдцы финишировали на 5-м месте, повторив худший результат последних 10 сезонов.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.