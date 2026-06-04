ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
1
Время на прочтение
1 мин

"Ливерпуль" объявил о назначении нового главного тренера

Андони Ираола возглавил мерсисайдцев.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Комментарии
Андони Ираола

Андони Ираола / © Associated Press

Английский "Ливерпуль" объявил о назначении Андони Ираолы на пост главного тренера команды.

Об этом сообщила пресс-служба мерсисайдцев.

Детали контракта 43-летнего испанского специалиста с "Ливерпулем" не разглашаются.

Отметим, что ранее Ираола работал с "Борнмутом", а до этого — с кипрским АЕКом, а также испанскими "Райо Вальекано" и "Мирандесом".

На посту наставника мерсисайдцев Ираола заменил Арне Слота, который был уволен в конце мая.

В сезоне АПЛ-2025/26 мерсисайдцы финишировали на 5-м месте, повторив худший результат последних 10 сезонов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" объявил об уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie