Дочь погибшего на войне Максима Нелипы растрогала их последним разговором: "Он очень скучал"

Максим Нелипа и его дочь

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Дочь погибшего на войне шоумена и военного Максима Нелипы, семье которого отказали в помощи с мемориалом, вспомнила их последний разговор.

Жизнь ведущего трагически оборвалась 12 мая 2025 года. Дочь Максима Нелипы — Мария — в интервью на YouTube-канале Марички Падалко вспоминает, что в последний раз им представилась возможность пообщаться за четыре дня до роковой даты.

В целом девушка говорит, что отец очень сильно скучал по ней и ее брату и волновался за них. Поэтому они пытались общаться чуть ли не ежедневно. Также Максим Нелипа находил возможность, чтобы поздравлять родных с важными праздниками.

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Кстати, Мария вспомнила и еще один трогательный момент. Девушка говорит, что ее папа любил животных, в частности, кошек и собак. Поэтому довольно часто он присылал дочери фото и видео, где показывал четвероногих.

Дочь и бывшая жена Максима Нелипы / © YouTube-канал Марічка

«Последний раз говорила за четыре дня до 12 мая. Мы разговаривали. Он мне прислал фотографию… У меня отец очень любил котиков, собачек. Мы с ним переписывались каждый день, но раз в неделю я получала фото с котиком, собачкой. Очень много у меня было фото, видео, когда он меня поздравлял с 8 Марта. Он там со своими побратимами поздравлял меня, очень милое видео. Я очень горжусь, что у меня отец мог найти время, чтобы написать мне, спросить, как я. Он очень скучал и переживал», — вспомнила Мария.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: НЕЛІПА: «Сказали, що в чоловіка — РАК». Син в армії й життя в Ізраїлі

Напомним, недавно бывшая жена Максима Нелипы рассказала о шокирующей ошибке врачей. Тамара Нелипа вспомнила драматическую историю, которая навсегда изменила их жизнь.

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