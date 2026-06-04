Донька загиблого на війні Максима Неліпи розчулила їхньою останньою розмовою: "Він дуже сумував"

Максим Неліпа та його донька

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Донька загиблого на війні шоумена та військового Максима Неліпи, родині якого відмовили в допомозі з меморіалом, пригадала їхню останню розмову.

Життя ведучого трагічно обірвалося 12 травня 2025 року. Донька Максима Неліпи — Марія — в інтерв’ю на YouTube-каналі Марічки Падалко пригадує, що востаннє їм випала нагода поспілкуватися за чотири дні до фатальної дати.

Загалом дівчина говорить, що батько неабияк сумував за нею та її братом і хвилювався за них. Тож вони намагались спілкуватися чи не щодня. Також Максим Неліпа знаходив можливість, аби вітати рідних із важливим святами.

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До речі, Марія пригадала й ще один щемливий момент. Дівчина говорить, що її тато любив тварин, зокрема котів та собак. Тож доволі часто він надсилав доньці фото та відео, де показував чотирилапих.

Донька та колишня дружина Максима Неліпи / © YouTube-канал Марічка

«Востаннє говорила за чотири дні до 12 травня. Ми розмовляли. Він мені надіслав фотографію… У мене батько дуже любив котиків, собачок. Ми з ним списувались щодня, але раз на тиждень я отримувала фото з котиком, собачкою. Дуже багато у мене було фото, відео, коли він мене вітав з 8 Березня. Він там зі своїми побратимами вітав мене, дуже миле відео. Я дуже пишаюся, що в мене батько міг знайти час, щоб написати мені, запитати, як я. Він дуже сумував та переживав», — пригадала Марія.

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: НЕЛІПА: «Сказали, що в чоловіка — РАК». Син в армії й життя в Ізраїлі

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Максима Неліпи розповіла про шокувальну помилку лікарів. Тамара Неліпа пригадала драматичну історію, яка назавжди змінила їхнє життя.

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