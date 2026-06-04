Ексдружина полеглого шоумена Неліпи розповіла про шокувальну помилку лікарів та боротьбу з "раком"

Максим та Тамара Неліпи / © Дизель Шоу Facebook

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Ексдружина загиблого шоумена та військового Максима Неліпи, родині якого відмовили в допомозі з меморіалом, Тамара розповіла про драматичну історію, яка сталася до повномасштабної війни та назавжди змінила їхнє життя.

За словами жінки, близько 15 років тому телеведучий раптово почав серйозно хворіти. Після численних обстежень медики поставили йому важкий діагноз — онкологічне захворювання. Родина сприйняла цей висновок як вирок і розпочала тривалу боротьбу за здоров’я Максима. Про проблему знали лише найближчі люди. Водночас лікування вимагало величезних коштів, через що сім’я поступово занурювалася в борги. Емоційне виснаження лише посилювалося.

«Іноді ліки були 50 тисяч гривень. Це тільки один укольчик, який потрібен три рази на тиждень. І була хіміотерапія. Це був підтверджений, верифікований діагноз з України», — пригадала Тамара Неліпа в інтерв’ю Марічці Падалко.

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Тамара Неліпа

Ситуація змінилася несподівано. Під час поїздки до Вінниці подружжя отримало пораду від дружини тодішнього мера Володимира Гройсмана звернутися до ізраїльських лікарів та надала 50 відсотків знижки для родини Неліп. Тамара скористалася рекомендацією та разом із чоловіком вирушила на додаткове обстеження. Результати шокували родину, адже фахівці не підтвердили онкології.

«В Ізраїлі так (спростували діагноз — прим. ред.). Це було полегшенням», — поділилася ексдружина шоумена.

Тамара Неліпа

За словами Тамари, пережиті випробування залишили глибокий слід у житті Максима. Тривала боротьба з хворобою, якої насправді не було, позначилася на його психологічному стані, мотивації та стосунках у родині.

Зазначимо, Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Після початку повномасштабного російського вторгнення шоумен добровільно став на захист України та служив у лавах ЗСУ. Його смерть стала великою втратою для рідних, друзів і шанувальників.

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Нагадаємо, нещодавно Тамара Неліпа, ексдружина полеглого шоумена-воїна Максима Неліпи, показала його могилу й зворушила зізнанням.

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