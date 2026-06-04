Экс-жена павшего шоумена Нелипы рассказала о шокирующей ошибке врачей и борьбе с "раком"

Максим и Тамара Нелипы / © Дизель Шоу Facebook

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Экс-жена погибшего шоумена и военного Максима Нелипы, семье которого отказали в помощи с мемориалом, Тамара рассказала о драматической истории, которая произошла до полномасштабной войны и навсегда изменила их жизнь.

По словам женщины, около 15 лет назад телеведущий внезапно начал серьезно болеть. После многочисленных обследований медики поставили ему тяжелый диагноз — онкологическое заболевание. Семья восприняла это заключение как приговор и начала длительную борьбу за здоровье Максима. О проблеме знали только самые близкие люди. При этом лечение требовало огромных средств, из-за чего семья постепенно погружалась в долги. Эмоциональное истощение только усиливалось.

«Иногда лекарства были 50 тысяч гривен. Это только один укольчик, который нужен три раза в неделю. И была химиотерапия. Это был подтвержденный, верифицированный диагноз из Украины», — вспомнила Тамара Нелипа в интервью Маричке Падалко.

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Тамара Нелипа

Ситуация изменилась неожиданно. Во время поездки в Винницу супруги получили совет от жены тогдашнего мэра Владимира Гройсмана обратиться к израильским врачам и предоставила 50 процентов скидки для семьи Нелип. Тамара воспользовалась рекомендацией и вместе с мужем отправилась на дополнительное обследование. Результаты шокировали семью, ведь специалисты не подтвердили онкологии.

«В Израиле да (опровергли диагноз — прим. ред.). Это было облегчением», — поделилась экс-супруга шоумена.

Тамара Нелипа

По словам Тамары, пережитые испытания оставили глубокий след в жизни Максима. Длительная борьба с болезнью, которой на самом деле не было, сказалась на его психологическом состоянии, мотивации и отношениях в семье.

Отметим, Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания. После начала полномасштабного российского вторжения шоумен добровольно стал на защиту Украины и служил в рядах ВСУ. Его смерть стала большой потерей для родных, друзей и поклонников.

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Напомним, недавно Тамара Нелипа, экс-супруга павшего шоумена-воина Максима Нелипы, показала его могилу и растрогала признанием.

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