Обережно, магнітний шторм: сонячна активність 5 червня

Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря / © Credits

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Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 5 червня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У п’ятницю, 5 червня, за прогнозами фахівців, Землю накриє потужний магнітний шторм із К-індексом 7, що відповідає червоному рівню геомагнітної активності. Причиною збурень став сильний сонячний спалах класу X1.0, який супроводжувався викидом корональної маси, частину якої спрямовано в бік нашої планети.

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Очікується, що вплив потоку заряджених частинок на магнітосферу Землі спричинить значні геомагнітні збурення. Такі явища здатні впливати не тільки на самопочуття метеозалежних людей, а й на роботу деяких технічних систем, зокрема супутникового зв’язку та навігаційного обладнання.

Фахівці рекомендують уникати перевтоми, більше відпочивати, дотримуватися питного режиму і за можливості знизити рівень стресу.

За попередніми даними, пік геомагнітної активності припаде саме на п’ятницю, після чого магнітосфера Землі почне поступово стабілізуватися. Однак залишкові збурення можуть зберігатися ще деякий час і в наступні дні.

Крім того, в період підвищеної сонячної активності зростає ймовірність спостереження північного сяйва, і за сприятливих умов його можна буде побачити навіть у нижчих широтах, ніж зазвичай.

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