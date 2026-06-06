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Дроны снова долетели до Петербурга: Зеленский назвал пораженные цели
Президент подчеркнул, что Украина ответила ударами в глубь агрессорки России.
Ночью против 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы Военно-морского флота и базы в Кронштадте возле Санкт-Петербурга. Беспилотники преодолели расстояние около 1000 км.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию», - подчеркнул глава государства.
По его словам, беспилотники долетели за тысячу километров до региона Петербурга, а также за полтысячи километров до Краснодарского региона, где ударили по нефтебазе.
Зеленский подчеркнул, что атаки по объектам в глубине Российской Федерации – важные результаты совместной работы воинов Вооруженных сил, Службы безопасности и Главного управления разведки.
«России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ», - заявил президент.
Атака на РФ 6 июня
Этой ночью взрывы стали в Кронштадте, что рядом с Санкт-Петербургом. В городе возникли пожары. OSINT-анализ Телеграмм-канала АSTRA свидетельствует, что дым виднелся над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом.
Кроме того, утром БПЛА массированно атаковали Петербург. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу. В Ленинградской области объявила опасность БПЛА в воздушном пространстве.