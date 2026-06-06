Дроны снова долетели до Петербурга: Зеленский назвал пораженные цели

Санкт-Петербург. / © Associated Press

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Ночью против 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы Военно-морского флота и базы в Кронштадте возле Санкт-Петербурга. Беспилотники преодолели расстояние около 1000 км.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию», - подчеркнул глава государства.

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По его словам, беспилотники долетели за тысячу километров до региона Петербурга, а также за полтысячи километров до Краснодарского региона, где ударили по нефтебазе.

Зеленский подчеркнул, что атаки по объектам в глубине Российской Федерации – важные результаты совместной работы воинов Вооруженных сил, Службы безопасности и Главного управления разведки.

«России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ», - заявил президент.

Атака на РФ 6 июня

Этой ночью взрывы стали в Кронштадте, что рядом с Санкт-Петербургом. В городе возникли пожары. OSINT-анализ Телеграмм-канала АSTRA свидетельствует, что дым виднелся над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом.

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Кроме того, утром БПЛА массированно атаковали Петербург. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу. В Ленинградской области объявила опасность БПЛА в воздушном пространстве.

Дата публикации 09:02, 06.06.26 Количество просмотров 254 Дроны атаковали Питер – в городе взрывы, люди – в панике (видео)

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