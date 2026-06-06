ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
841
Время на прочтение
1 мин

Дроны снова долетели до Петербурга: Зеленский назвал пораженные цели

Президент подчеркнул, что Украина ответила ударами в глубь агрессорки России.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Санкт-Петербург.

Санкт-Петербург. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Ночью против 6 июня украинские дроны атаковали арсеналы Военно-морского флота и базы в Кронштадте возле Санкт-Петербурга. Беспилотники преодолели расстояние около 1000 км.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Эту войну пора завершать. Но русский руководитель хочет воевать. Поэтому работают украинские санкции за эту агрессию», - подчеркнул глава государства.

По его словам, беспилотники долетели за тысячу километров до региона Петербурга, а также за полтысячи километров до Краснодарского региона, где ударили по нефтебазе.

Зеленский подчеркнул, что атаки по объектам в глубине Российской Федерации – важные результаты совместной работы воинов Вооруженных сил, Службы безопасности и Главного управления разведки.

«России нужно завершать свою войну и останавливать удары по жизни. Любые проявления несправедливости против Украины будут иметь справедливый ответ», - заявил президент.

Атака на РФ 6 июня

Этой ночью взрывы стали в Кронштадте, что рядом с Санкт-Петербургом. В городе возникли пожары. OSINT-анализ Телеграмм-канала АSTRA свидетельствует, что дым виднелся над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом.

Кроме того, утром БПЛА массированно атаковали Петербург. Местные власти призвали жителей не выходить на улицу. В Ленинградской области объявила опасность БПЛА в воздушном пространстве.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
841
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie