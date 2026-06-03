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Миндаль или кешью: какой орех полезнее для здоровья — объясняют диетологи
Орехи давно считаются одним из самых лучших элементов здорового питания. Они содержат полезные жиры, белок, клетчатку и микроэлементы, поддерживающие сердце, мозг и обмен веществ.
Среди самых популярных вариантов — миндаль и кешью. Оба полезны, но обладают разными питательными свойствами. Диетологи объясняют, какой орех лучше выбрать в зависимости от ваших целей.
Питательная ценность миндаля и кешью
Миндаль и кешью относятся к орехам с высокой пищевой ценностью, но их состав существенно отличается.
Миндаль
Миндаль богат:
витамин Е (мощный антиоксидант);
клетчатку;
магний;
белок.
Он содержит меньше углеводов и больше пищевых волокон, что делает его более сытным продуктом.
Кешью
Кешью отличается другим профилем:
больше минералов (магний, цинк, медь);
чуть больше углеводов;
меньше клетчатки, чем у миндаля.
Кешью обладает мягким вкусом и кремовой текстурой, поэтому часто используется в соусах и растительных блюдах.
Польза для здоровья
Поддержка сердца
Оба ореха содержат ненасыщенные жиры, которые способствуют:
снижению уровня «плохого» холестерина;
поддержании здоровья сосудов;
уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Контроль уровня сахара
Миндаль имеет преимущество благодаря:
высокому содержанию клетчатки;
низшему содержанию углеводов.
Это помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.
Контроль веса
Миндаль лучше насыщает благодаря сочетанию:
белка;
клетчатки;
жиров.
Это может помочь контролировать аппетит.
Что полезнее: миндаль или кешью
Диетологи отмечают: оба ореха полезны, но имеют разные сильные стороны.
Миндаль — лучший для контроля сахара, сытости и поддержания веса.
Кешью — богаче минералов и лучше подходит для разнообразных блюд
Лучший вариант — не выбирать один, а сочетать разные орехи в рационе.
На что следует обратить внимание
Диетологи советуют:
контролировать порции (орехи калорийные);
выбирать несоленые и необжаренные варианты;
избегать карамелизированных или сильно обработанных орехов.
И миндаль, и кешью могут быть частью здорового питания. Выбор зависит от ваших целей: больше сытости и стабильный сахар — миндаль, больше минералов и кулинарной универсальности — кешью.
FAQ
Что полезнее: миндаль или кешью?
Миндаль немного полезен для контроля веса и уровня сахара, но кэш имеет больше минералов.
Можно ли есть миндаль и кешью каждый день?
Да, но в умеренном количестве — примерно горсть (20–30 г) в день.
Какие орехи лучше для похудения?
Миндаль считается более эффективным для контроля аппетита благодаря клетчатке и белку.