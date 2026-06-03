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ТСН в социальных сетях

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Миндаль или кешью: какой орех полезнее для здоровья — объясняют диетологи

Орехи давно считаются одним из самых лучших элементов здорового питания. Они содержат полезные жиры, белок, клетчатку и микроэлементы, поддерживающие сердце, мозг и обмен веществ.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Миндаль или кешью: что полезнее

Миндаль или кешью: что полезнее / © pexels.com

Среди самых популярных вариантов — миндаль и кешью. Оба полезны, но обладают разными питательными свойствами. Диетологи объясняют, какой орех лучше выбрать в зависимости от ваших целей.

Питательная ценность миндаля и кешью

Миндаль и кешью относятся к орехам с высокой пищевой ценностью, но их состав существенно отличается.

Миндаль

Миндаль богат:

  • витамин Е (мощный антиоксидант);

  • клетчатку;

  • магний;

  • белок.

Он содержит меньше углеводов и больше пищевых волокон, что делает его более сытным продуктом.

Кешью

Кешью отличается другим профилем:

  • больше минералов (магний, цинк, медь);

  • чуть больше углеводов;

  • меньше клетчатки, чем у миндаля.

Кешью обладает мягким вкусом и кремовой текстурой, поэтому часто используется в соусах и растительных блюдах.

Польза для здоровья

Поддержка сердца

Оба ореха содержат ненасыщенные жиры, которые способствуют:

  • снижению уровня «плохого» холестерина;

  • поддержании здоровья сосудов;

  • уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Контроль уровня сахара

Миндаль имеет преимущество благодаря:

  • высокому содержанию клетчатки;

  • низшему содержанию углеводов.

Это помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Контроль веса

Миндаль лучше насыщает благодаря сочетанию:

  • белка;

  • клетчатки;

  • жиров.

Это может помочь контролировать аппетит.

Что полезнее: миндаль или кешью

Диетологи отмечают: оба ореха полезны, но имеют разные сильные стороны.

Миндаль — лучший для контроля сахара, сытости и поддержания веса.

Кешью — богаче минералов и лучше подходит для разнообразных блюд

Лучший вариант — не выбирать один, а сочетать разные орехи в рационе.

На что следует обратить внимание

Диетологи советуют:

  • контролировать порции (орехи калорийные);

  • выбирать несоленые и необжаренные варианты;

  • избегать карамелизированных или сильно обработанных орехов.

И миндаль, и кешью могут быть частью здорового питания. Выбор зависит от ваших целей: больше сытости и стабильный сахар — миндаль, больше минералов и кулинарной универсальности — кешью.

FAQ

Что полезнее: миндаль или кешью?

Миндаль немного полезен для контроля веса и уровня сахара, но кэш имеет больше минералов.

Можно ли есть миндаль и кешью каждый день?

Да, но в умеренном количестве — примерно горсть (20–30 г) в день.

Какие орехи лучше для похудения?

Миндаль считается более эффективным для контроля аппетита благодаря клетчатке и белку.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
64
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