Ракетный удар по Днепру

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В среду, 3 июня, российская террористическая армия нанесла ракетные удары по городу Днепру, попав в продуктовые склады торговой сети АТБ. В результате обстрелов пострадали по меньшей мере 6 человек, трое из которых в тяжелом состоянии в больнице.

Начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа сообщил, что российские террористы нанесли два удара.

После первой атаки пострадали по меньшей мере два человека — 34-летняя женщина и 53-летний мужчина. Оба в тяжелом состоянии госпитализированы, им оказывают медицинскую помощь.

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Впоследствии враг нанес повторный удар, из-за чего количество пострадавших возросло до шести человек, пятеро из которых были госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии.

Также зафиксировано возгорание складов одной из торговых сетей, где, по предварительным данным, хранились продукты.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что под удар попали именно продуктовые склады сети АТБ, назвав атаку очередным сознательным ударом по гражданской инфраструктуре и обеспечению города.

Власти выясняют масштабы разрушений и возможное количество пострадавших после повторной атаки.

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В местных пабликах пишут, что после серии взрывов над Днепром было видно густое задымление. Из-за последствий атаки для выезда из города рекомендуют использовать Донецкое шоссе.

Напомним, в ночь на 2 июня российские войска массированно атаковали Днепр. В частности, под прицелом оказался жилой квартал.

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