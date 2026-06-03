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Одна буква изменила все: женщина сделала тату с именем дочери, но что-то пошло не так (фото)
Австралийка пошутила, что причиной невнимательности стала усталость после рождения второго ребенка, ведь несколько месяцев назад она стала мамой мальчика.
Жительница австралийского Перта Кэти Бенджамин попала в курьезную ситуацию после того, как сделала татуировку с именем своей маленькой дочери. Женщина обнаружила, что имя ребенка на руке было написано с ошибкой. А заметила она это уже по дороге домой.
Историю осветил ресурс dailymail.
Молодая мама хотела набить имя дочери Airlie, однако в результате на ее руке появилась надпись Arilie.
По словам Кэти, она сама не проверила написание перед процедурой, хотя выбирала шрифт и наблюдала за работой мастера.
«Я просто посмотрела на руку в машине и поняла, что имя написано неправильно. У меня началась настоящая истерика от смеха», — рассказала женщина.
После обнаружения ошибки Кэти сразу написала тату-мастеру. На следующий день женщина вернулась в салон, где надпись удалось исправить благодаря особенностям шрифта.
«Хорошо, что это было легко скорректировать. Теперь у меня есть очень смешная история для дочери», — сказала она.
Видео с реакцией женщины быстро стало популярным в соцсетях и набрало более 115 тысяч просмотров. В комментариях пользователи шутили, что «проще было бы изменить имя ребенку», а другие признавались в ошибках после рождения детей.
Одна из женщин написала, что неправильно указала имя сына для татуировки, а другая ошиблась даже в свидетельстве о рождении ребенка.
Напомним, ранее речь шла о материнстве после 40 лет, что раньше воспринималось как исключение. Сегодня это все чаще становится осознанным выбором женщин, которые уже успели построить карьеру, понять себя и научиться жить в собственном ритме.