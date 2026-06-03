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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
202
Время на прочтение
2 мин

Одна буква изменила все: женщина сделала тату с именем дочери, но что-то пошло не так (фото)

Австралийка пошутила, что причиной невнимательности стала усталость после рождения второго ребенка, ведь несколько месяцев назад она стала мамой мальчика.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Одна буква изменила все: женщина сделала тату с именем дочери, но что-то пошло не так (фото)

Мама набила татуировку с именем дочери и заметила ошибку только после салона / © pexels.com

Жительница австралийского Перта Кэти Бенджамин попала в курьезную ситуацию после того, как сделала татуировку с именем своей маленькой дочери. Женщина обнаружила, что имя ребенка на руке было написано с ошибкой. А заметила она это уже по дороге домой.

Историю осветил ресурс dailymail.

Молодая мама хотела набить имя дочери Airlie, однако в результате на ее руке появилась надпись Arilie.

Мама набила татуировку с именем дочери и заметила ошибку только после салона

Мама набила татуировку с именем дочери и заметила ошибку только после салона

По словам Кэти, она сама не проверила написание перед процедурой, хотя выбирала шрифт и наблюдала за работой мастера.

«Я просто посмотрела на руку в машине и поняла, что имя написано неправильно. У меня началась настоящая истерика от смеха», — рассказала женщина.

После обнаружения ошибки Кэти сразу написала тату-мастеру. На следующий день женщина вернулась в салон, где надпись удалось исправить благодаря особенностям шрифта.

«Хорошо, что это было легко скорректировать. Теперь у меня есть очень смешная история для дочери», — сказала она.

Видео с реакцией женщины быстро стало популярным в соцсетях и набрало более 115 тысяч просмотров. В комментариях пользователи шутили, что «проще было бы изменить имя ребенку», а другие признавались в ошибках после рождения детей.

Одна из женщин написала, что неправильно указала имя сына для татуировки, а другая ошиблась даже в свидетельстве о рождении ребенка.

Напомним, ранее речь шла о материнстве после 40 лет, что раньше воспринималось как исключение. Сегодня это все чаще становится осознанным выбором женщин, которые уже успели построить карьеру, понять себя и научиться жить в собственном ритме.

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Дата публикации
Количество просмотров
202
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