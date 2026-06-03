Как заготовить укроп и петрушку на зиму: 4 способа, которые сохранят цвет, вкус и витамины

Как заготовить укроп и петрушку на зиму

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Сезон сочной огородной зелени в самом разгаре. Сейчас лучшее время, чтобы сделать вкусные домашние заготовки из укропа и петрушки, которых хватит на всю осень и зиму. Опытные хозяйки рассказали, как правильно обработать зелень, чтобы сохранить неповторимый летний аромат, яркий цвет и полезные свойства растений.

Перед тем, как переходить к любому из методов, зелень необходимо тщательно подготовить. Первый и обязательный шаг — хорошенько перемыть все пучки, удалить пожелтевшие или испорченные листики и обязательно просушить, разложив на полотенцах. Чрезмерная влага при хранении или замораживании только повредит.

Как заготовить зелень на зиму

1. Сушеный зеленый порошок в духовке или дегидраторе

Сушеные травы — это невероятная ароматная приправа, которая должна быть в арсенале каждой хозяйки. Главный секрет сохранения насыщенного зеленого цвета заключается в сушке при низких температурах.

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Для этого метода понадобится около 300 г подготовленной зелени. Резать ее заранее не нужно. Листья и стебли выкладывают тонким слоем на поддоны сушилки (дегидратора). Оптимальный температурный режим — 35 градусов. Если сушилки нет, можно воспользоваться обычной духовкой, выставить те же 35 градусов и обязательно немного приоткрыть дверцу для постоянного доступа воздуха и вывода влаги.

Когда зелень полностью высохнет, ее перекладывают в широкую глубокую миску. Измельчить ее теперь очень легко прямо руками. Жесткие кусочки стебля, которые не перетираются, на этом этапе просто удаляют и выбрасывают. Для получения более однородной смеси сухие травы можно переложить в чашу блендера и пробить буквально несколько секунд. Готовую заготовку пересыпают в сухую стеклянную емкость, плотно закрывают крышкой и хранят в темном шкафу.

2. Замораживание под вакуумом с помощью соломинки

Замораживание — самый распространенный и быстрый метод. Однако часто зелень в морозилке занимает слишком много места или насыщается посторонними запахами других продуктов. Эту проблему можно решить с помощью простого лайфхака.

Чистый и хорошо просушенный укроп с петрушкой мелко нарезают ножом, затем дополнительно измельчают до желаемого состояния. Нарезанную массу переводят в специальный зип-пакет. Чтобы создать эффект вакуума без использования профессионального вакууматора, в угол пакета вставляют обычную соломинку для напитков. Пакет плотно закрывают вокруг соломинки, руками прижимают зелень и ртом извлекают (всасывают) весь воздух изнутри. После этого соломинку быстро вынимают, а зип-замок мгновенно закрывают до конца. Пакет становится плоским, зелень занимает минимум места в морозильной камере, а герметичность надежно консервирует аромат.

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3. Порционные витаминные леденцы с маслом и чесноком

Этот вариант идеально подходит для быстрого добавления в горячие супы, борщи, пасту или жаркое во время приготовления.

Для заготовки понадобится:

Смесь укропа и петрушки — 400 г;

Зеленый чеснок (параллельно для аромата можно взять обычные зубчики) — 50 г;

Цедра лимона — 1 чайная ложка (примерно 1/3 часть плода);

сок половины лимона;

Растительное масло без запаха — 100 мл;

Соль — 1 столовая ложка.

Зелень крупно нарезают и порциями закладывают в чашу блендера (или пропускают через мясорубку или перебивают погружным блендером). Поначалу масса будет сухой и неоднородной. Добавляют кусочки зеленого и обыкновенного чеснока, натирают чайную ложку лимонной цедры и выжимают сок половины лимона, тщательно следя, чтобы в смесь не попали косточки. Напоследок вливают масло и добавляют соль.

Соль, растительное масло и лимонный сок в этом рецепте выступают как природные консерванты, которые помогают зелени храниться дольше. Как только в чаше появляется жидкость, блендер легко сбивает массу до однородного состояния. Получившуюся густую, невероятно ароматную пасту раскладывают в обычные формы для льда, закрывают крышкой или пищевой пленкой и замораживают. Когда зеленые леденцы полностью замерзнут, их достают из формы, пересыпают в зип-пакет и хранят в морозилке, доставая по кубику при необходимости.

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4. Домашний зеленый соус «Песто»

Если после заполнения форм для льда у вас осталась часть чесночно-лимонной пасты из укропа и петрушки, ее можно превратить в отличный холодный соус быстрого потребления.

Остаток массы в блендере взбивают еще минуту, чтобы она стала максимально нежной и однородной. Получившуюся смесь перекладывают в чистую, сухую стеклянную баночку, плотно заполняя ее до верха. Главный секрет длительного хранения такого соуса в холодильнике — сверху обязательно нужно налить тонкий слой растительного масла, которое перекрывает доступ воздуха и предотвращает порчу.

До зимы такой свежий соус не простоит, но он станет идеальным витаминным дополнением к летним и осенним блюдам. Его можно добавлять к пасте, свежим салатам, супам или использовать в качестве основы для других соусов (например, для прослойки кабачкового торта). Каждый раз, когда вы набираете ложкой соус из баночки, перед тем как вернуть ее в холодильник, обязательно снова доливайте сверху немного свежего масла.

Все четыре вида заготовок готовятся очень просто, не требуют много времени, но зимой подарят вашим блюдам настоящий аромат свежего лета.

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