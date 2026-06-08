Известный украинский ведущий после освобождения от службы в ВСУ высказался об эмиграции

Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

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Украинский телеведущий Вячеслав Соломка, который ранее получил статус непригодного к военной службе, высказался о своей возможной эмиграции во время войны.

Звезда признался, что мечтает приобрести недвижимость в Испании, в частности в районе Барселоны. По его словам, он хотел бы периодически проводить там время — например, несколько месяцев зимой — однако не планирует окончательно покидать Украину. На проекте "Наодинці з Гламуром" ведущий отметил, что ему нравится атмосфера Барселоны, однако она не дает ему того творческого ресурса, который он чувствует в Украине.

«У меня есть мечта иметь недвижимость в Барселоне или вблизи нее, где, например, я смогу жить по три месяца в году. Условно перезимовать. И мне очень нравится этот город. Но чтобы переезжать полностью… Вот столько бы я туда не приезжал, то понимаю, что там не чувствую той энергетики, благодаря которой я имел бы вдохновение реализовываться как творческий человек и телевизионщик», — признался звезда в комментарии Анне Севастьяновой.

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Вячеслав Соломка / © instagram.com/v_solomka

К слову, Вячеслав Соломка ранее сообщал, что был официально признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья. По его словам, он прошел все предусмотренные законом этапы — медицинские комиссии и проверки в соответствующих инстанциях. В то же время телеведущий не раскрывает точного диагноза.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина поехала к родным в Израиль и показала, как отдыхает там с папой и бабушкой.

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