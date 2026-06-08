Эриксен впервые вышел на связь после того, как потерял сознание во время матча Дания — Украина

Кристиан Эриксен / © Associated Press

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Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" сборной Дании Кристиан Эриксен впервые прокомментировал свое состояние после того, как потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

34-летний футболист опубликовал пост на своей странице в Instagram.

Эриксен сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо и уже находится дома со своей семьей. Также он поблагодарил всех игроков и врачей, которые помогли спасти ему жизнь.

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"Я хочу сообщить всем, что у меня все хорошо, и я дома с семьей. Как вы, пожалуй, можете себе представить, удар током от моего имплантированного кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) оказал значительное влияние как на меня, так и на мою семью, но я хочу уверить всех, что это была другая ситуация, чем произошедшая в 2021 году. Я чувствую себя хорошо, и мое выздоровление уже началось.

Кроме благодарности за поддержку и помощь всем игрокам и медицинской команде на поле, я также невероятно благодарен врачам, которые заботились обо мне и моем сердце на протяжении многих лет. Благодаря их опыту, мой ИКД сделал именно то, для чего был разработан: защитил меня, когда мне это было нужно.

Сейчас я сосредоточен на выздоровлении, проведении времени с семьей, поездках в отпуск и игре в футбол с детьми", — написал Эриксен.

В воскресенье, 7 июня, Эриксен потерял сознание на 65-й минуте товарищеского матча против Украины — он упал на газон и лежал неподвижно. Арбитр сразу же приостановил встречу — врачи появились на поле и предоставили игроку медицинскую помощь.

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В итоге Кристиан пришел в сознание и покинул поле под аплодисменты зрителей. Затем арбитр, посовещавшись с тренерами и капитанами обеих сборных, принял решение досрочно завершить матч.

Отметим, что летом 2021 года Эриксен пережил сердечный приступ во время Евро-2020. Кристиана удалось реанимировать на поле, после чего его доставили в больницу и позже установили кардиовертер-дефибриллятор.

Напомним, на момент остановки матча Дания выигрывала у Украины со счетом 2:1.

Ранее стало известно, каким было первое желание Эриксена после того, как он пришел в себя.

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Также мы рассказывали, что тренер сборной Дании поблагодарил украинцев за поддержку на фоне жуткого эпизода с Эриксеном.

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