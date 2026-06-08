Еріксен уперше вийшов на зв'язок після того, як знепритомнів під час матчу Данія — Україна

Крістіан Еріксен / © Associated Press

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Півзахисник німецького "Вольфсбурга" збірної Данії Крістіан Еріксен вперше прокоментував свій стан після того, як знепритомнів під час товариського матчу проти України.

34-річний футболіст опублікував допис на своїй сторінці в Instagram.

Еріксен повідомив, що зараз почувається добре і вже перебуває вдома зі своєю родиною. Також він подякував усім гравцям та лікарям, які допомогли врятувати йому життя.

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"Я хочу повідомити всім, що в мене все добре, і я вдома з родиною. Як ви, мабуть, можете собі уявити, удар струмом від мого імплантованого кардіовертера-дефібрилятора (ІКД) мав значний вплив як на мене, так і на мою родину, але я хочу запевнити всіх, що це була інша ситуація, ніж та, що сталася 2021 року. Я почуваюся добре, і моє одужання вже розпочалося.

Окрім вдячності за підтримку та допомогу всім гравцям та медичній команді на полі, я також неймовірно вдячний лікарям, які піклувалися про мене та моє серце протягом багатьох років. Завдяки їхньому досвіду мій ІКД зробив саме те, для чого був розроблений: захистив мене, коли мені це було потрібно.

Наразі я зосереджений на одужанні, проведенні часу з родиною, поїздках у відпустку та грі у футбол з дітьми", — написав Еріксен.

У неділю, 7 червня, Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині товариського матчу проти України — він упав на газон і лежав нерухомо. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу.

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Зрештою Крістіан прийшов до тями та залишив поле під оплески глядачів. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

Нагадаємо, на момент зупинення матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

Раніше стало відомо, яким було перше бажання Еріксена після того, як він прийшов до тями.

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Також ми розповідали, що тренер збірної Данії подякував українцям за підтримку на тлі моторошного епізоду з Еріксеном.

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