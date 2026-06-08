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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

"Всі ми з тобою": у збірній України підтримали Еріксена, який знепритомнів під час матчу

Футболісти національної команди та очільник УАФ присвятили Крістіану послання у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Гравці збірної України та президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко висловили підтримку данському півзахиснику Крістіану Еріксену, який знепритомнів під час товариського матчу проти "синьо-жовтих".

"Ми з тобою", — написав форвард збірної України Роман Яремчук в сторіз Instagram, додавши фото Еріксена.

Роман Яремчук підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/r.yaremchuk

Роман Яремчук підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/r.yaremchuk

"Думаю про тебе, Крістіане. Бажаю тобі якнайшвидшого одужання", — написав в Instagram-сторіз воротар збірної України Анатолій Трубін.

Анатолій Трубін підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/anatoliytrubin81

Анатолій Трубін підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/anatoliytrubin81

"Всі ми з тобою, Крістіане", — написав в Instagram-сторіз універсал збірної України Олександр Зінченко.

Олександр Зінченко підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/zinchenko

Олександр Зінченко підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/zinchenko

"Якнайшвидшого одужання, Маестро. За кілька секунд до цього жартував зі мною, а потім таке. Багато сил тобі і твоїй родині", — написав півзахисник збірної України Руслан Малиновський в Instagram-сторіз.

Руслан Малиновський підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/malinovskyi_18

Руслан Малиновський підтримав Крістіана Еріксена / instagram.com/malinovskyi_18

"Бажаю здоров'я і сил легендарному гравцю збірної Данії Крістіану Еріксену. Життя — головна цінність. Життя важливіше за будь-що. Вболівальники на трибунах та в усій Україні з тобою, Крістіане!", — опублікував пост в Instagram очільник УАФ Андрій Шевченко.

Еріксен знепритомнів на 65-й хвилині матчу проти України. Арбітр одразу ж призупинив зустріч — лікарі з'явилися на полі й надали гравцю медичну допомогу. У цей час футболісти обох команд оточили Крістіана та закрили його від телекамер.

Зрештою Еріксен отямився та під оплески глядачів залишив поле. Потім арбітр, порадившись з тренерами і капітанами обох збірних, ухвалив рішення достроково завершити матч.

На момент зупинення матчу Данія вигравала в України з рахунком 2:1.

Пізніше Данський футбольний союз повідомив, що Еріксен перебуває у свідомості та почувається добре. За словами лікаря данської команди Мортена Боесена, невдовзі 34-річний хавбек пройде додаткове обстеження в лікарні, щоб визначити причину того, що сталося.

Зазначимо, що влітку 2021 року Еріксен пережив серцевий напад під час Євро-2020. Крістіана вдалося реанімувати на полі, після чого його доправили до лікарні та пізніше встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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Дата публікації
Кількість переглядів
131
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