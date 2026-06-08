Мексика — ЮАР: букмекеры сделали прогноз на матч-открытие ЧМ-2026

Трофей чемпионата мира по футболу / © Associated Press

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В четверг, 11 июня, финальный турнир чемпионата мира-2026 по футболу начнется матчем между сборными Мексики и ЮАР (Южно-Африканской Республики).

Поединок-открытие Мундиаля состоится на стадионе Ацтека в Мехико. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Команды Мексики и ЮАР попали в группу А, где их соперниками будут также Республика Корея и Чехия.

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Прогноз букмекеров на матч Мексика — ЮАР

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают Мексику. На победу одного из хозяев Мундиаля можно поставить с коэффициентом 1,41. Ничья — 4,75. Выигрыш африканской сборной — 8,50.

Интересно, что Мексика и Южная Африка уже встречались в матче-открытии мирового первенства. Это произошло в 2010 году, когда ЧМ принимала ЮАР. Тот поединок завершился вничью — 1:1.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

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Сборная Украины не смогла выйти на ЧМ-2026. В полуфинале плей-офф европейского отбора "сине-желтые" проиграли Швеции (1:3).

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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